É o tema do artigo de opinião de Shimon Solomon, embaixador de Israel em Angola, Moçambique, República Democrática do Congo e São Tomé e Príncipe.

A ONU: Promovendo os direitos humanos para todos? Não exatamente

A resposta patética e hipócrita da ONU ao horrível massacre do Hamas em 7 de Outubro atingiu um dos pontos mais baixos na escala de moralidade a que a organização se desceu desde a sua fundação em 1945.

As atrocidades cometidas pelos terroristas do Hamas contra homens, mulheres e crianças são matéria de pesadelos. Não só civis desarmados foram baleados e cortados até à morte, mas famílias inteiras foram queimadas vivas e bebés assassinados nos seus berços, enquanto mulheres e raparigas israelitas foram sistematicamente sujeitas a tortura, mutilação sexual e violação em massa, um crime contra a humanidade.

Mais de 1.200 israelenses foram massacrados no espaço de 24 horas, aproximadamente 360 ​​deles jovens mortos num festival de música. Outras 240 pessoas, incluindo crianças e idosos, foram raptadas, estando mais de 130 ainda detidas na Faixa de Gaza. Nem um único refém recebeu a visita da Cruz Vermelha.

O que fizeram as Nações Unidas face a estes horrores? Não muito. Na verdade, quase nada.

Desde a sua criação, Israel tem sofrido discriminação na ONU e uma atitude abertamente hostil por parte de muitos dos seus escritórios e agências. Sem dúvida, a conduta da ONU desde 7 de Outubro, que faz uma farsa do seu mandato de promover os direitos humanos e de tratar todos os seres humanos de forma igual, tem sido vergonhosa e deixará uma mancha na sua imagem que nunca poderá ser apagada.

A maior decepção foi a ONU Mulheres, uma organização supostamente dedicada à igualdade de género e ao empoderamento das mulheres. Depois de o Hamas ter utilizado a violência sexual sistemática como parte da sua estratégia de terror, e com as provas desses crimes a acumularem-se, como imagina que a ONU Mulheres reagiu em resposta?

Bem, durante cinquenta dias consecutivos a ONU Mulheres, sob a direcção de Sima Bahous, simplesmente ignorou as vítimas. Apesar dos testemunhos sobre o assassinato de mulheres, das imagens de mulheres raptadas, feridas e amarradas, da verificação de abusos sexuais, nenhuma prova teve o menor interesse para a Sra. Bahous. Só no dia 1 de Dezembro, quase dois meses após o massacre e a violação em massa, Bahous decidiu emitir uma declaração condenando a violência sexual perpetrada pelo Hamas, e isto na sequência de fortes pressões.

Nem Reem Alsalem, Relatora Especial da ONU sobre a violência contra mulheres e raparigas, ficou particularmente comovida com os relatos dos ataques violentos contra as mulheres em Israel. Quatro diasapós o massacre, em 11 de outubro, ela se apressou em escrever um post no X (antigo Twitter) de hipocrisia incomparável para alguém que deveria apoiar as mulheres, classificando essas contas como “desinformação”. Um movimento “ME TOO?” Não se você for judeu, muito menos israelense.

Estes dois altos funcionários responsáveis ​​pelas questões das mulheres, que recebem os seus salários dos cofres da ONU, abusaram do seu cargo. Em vez de serem a voz das mulheres que foram violadas, raptadas e assassinadas, alinharam-se com os terroristas que cometeram esses crimes.

Naquele dia terrível de Outubro, 39 bebés e jovens israelitas foram raptados para Gaza. Uma menina de 4 anos foi mantida refém sozinha após testemunhar o assassinato de seus pais. Em cativeiro, estas crianças foram sujeitas a terror psicológico, como serem forçadas a ver vídeos explícitos da violência bárbara do Hamas, e foram mantidas em condições subumanas, passando fome extrema e sem medicação.

Seria de esperar que a UNICEF, a agência das Nações Unidas para a criança, cujo lema é “para todas as crianças”, publicasse uma exigência fervorosa pela libertação imediata das crianças reféns, por exemplo, no dia 20 de Novembro, Dia Mundial da Criança. Mas nada disso aconteceu.

A Diretora Executiva da UNICEF, Catherine Russell, cancelou uma visita a Israel, bem como uma reunião com famílias de crianças feitas reféns, alegando que tinha sido ferida num acidente de carro, mas de alguma forma encontrou forças para visitar Gaza no dia seguinte. Tal como a ONU Mulheres, a UNICEF deixou a sua posição muito clara: “para todas as crianças”, excepto para as crianças israelitas.

Possivelmente o mais significativo de tudo é a indiferença demonstrada pelo Secretário-Geral da ONU, António Guterres, para com o sofrimento israelita.

É revelador que, ao denunciar um dos ataques terroristas mais brutais da história recente, o tenha feito de uma forma altamente seca e concisa, em nítido contraste com a linguagem emotiva que utiliza quando fala sobre os palestinianos.

Além disso, o Secretário-Geral considerou importante acrescentar aquele notório “mas” a cada frase. “Eles não aconteceram no vácuo”, disse ele em referência ao massacre de 7 de Outubro, como se houvesse um contexto em que a violação de mulheres, a queima de famílias vivas e a decapitação de pessoas inocentes pudessem alguma vez ser justificadas. Em vez de culpar clara e inequivocamente o agressor, na verdade Guterres estava sugerindo que as vítimas eram culpadas pelas suas próprias mortes.

Aos olhos dos funcionários e entidades da ONU, ser israelita é aparentemente justificação suficiente para ser torturado e assassinado.

E assim, a ONU, uma organização que foi criada, conforme especificado na sua Carta, para “reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos de homens e mulheres e de nações grandes e pequenas” não consegue cumprir os seus compromissos mais básicos, pelo menos sempre que os israelitas estão envolvidos.

Essa, talvez, seja toda a história.

Por : Shimon Solomon, embaixador de Israel em Angola, Moçambique, República Democrática do Congo e São Tomé e Príncipe.