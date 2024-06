Guerra comercial global: desafios de uma nova realidade para África

O mercado dos automóveis eléctricos e outras novas tecnologias, como as energias renováveis, podem remodelar a cadeia de valor global e os fluxos comerciais, oferecendo oportunidades e desafios para África.

Por : Igor Galo

Os EUA anunciaram um aumento dos direitos aduaneiros sobre os automóveis eléctricos chineses até 100%. Isto é quatro vezes mais do que as tarifas actuais. E o aumento das barreiras aos produtos fabricados na China não se ficará por aqui. Joe Biden também alertou recentemente para um aumento dos direitos aduaneiros sobre outros produtos, como chips, material médico, minerais essenciais, painéis fotovoltaicos e muitos outros produtos que terão de ser pagos nas alfândegas dos EUA. A guerra comercial entre a China e os EUA, que começou com Trump, está a intensificar-se. Os EUA estão assim a responder à China, que acusam de subsidiar algumas indústrias com dinheiro público para depois inundar o mercado mundial com produtos mais baratos do que os produzidos localmente e controlar alguns mercados-chave.

A Europa a seguir?

Independentemente da evolução do confronto político-económico entre as duas grandes potências mundiais, as consequências e reacções nos restantes mercados não tardarão a fazer-se sentir. A começar pela União Europeia, o segundo maior mercado consumidor do mundo. Se o mercado americano se tornar mais difícil para as empresas chinesas, os chips, os carros eléctricos ou os painéis solares que já não podem ser vendidos nos Estados Unidos poderão dirigir-se para os portos europeus em busca de compradores.

Mas, ao contrário dos produtos “made in China” das décadas passadas, alguns destes produtos competem com indústrias económica e socialmente importantes e poderosas na Europa. O velho continente está a tentar retomar o fabrico de chips, depois de o ter delegado durante anos a fábricas asiáticas, após se ter apercebido do seu carácter estratégico.

E tenendo que possa acontecer o mesmo que aconteceu com o fabrico local de painéis solares, que desapareceu perante a concorrência do “Made in China”, já anunciou que está a investigar possíveis ajudas ilegais a fabricantes de automóveis chineses, como primeiro passo para bloquear ou limitar as suas vendas na Europa. A recente decisão dos Estados Unidos de aumentar as taxas alfandegárias sobre certos produtos chineses só veio aumentar a pressão neste sentido sobre os detentores do poder em Bruxelas.

As consequências para África

Com uma enorme capacidade de produção que excede o seu mercado interno, as empresas chinesas terão de procurar novos mercados. Não apenas para os produtos baratos e de média tecnologia que exportavam há uma década, mas também para bens de média e alta tecnologia, como painéis solares, chips e carros eléctricos. Mas também para bens de média e alta tecnologia, como painéis solares, chips, carros eléctricos e outros. Tendo em conta o conflito comercial mundial que reina, os mercados emergentes, como a América Latina e a África, estão a tornar-se destinos mais atraentes do que nunca para as empresas chinesas. E os africanos poderão sentir as consequências destes novos fluxos comerciais e desta nova concorrência tecnológica e económica de formas diferentes, consoante a sua abordagem enquanto consumidores ou trabalhadores.

A longo prazo, a região poderia beneficiar de melhores produtos a preços mais baixos. A concorrência internacional em geral, e de alguns produtos chineses que são difíceis de comercializar nos Estados Unidos e na Europa, poderia levar a que chegassem à região produtos melhores a preços mais baixos, como veículos eléctricos, painéis solares ou chips. Os clientes africanos, se os países se mantiverem fora de litígios comerciais e com políticas aduaneiras laxistas, poderão tirar partido da oportunidade daquilo a que muitas vezes se chama “leap frog” ou salto para os produtos de tecnologia mais recente a um preço melhor, saltando uma fase tecnológica. Talvez muitos africanos que nunca tiveram um carro a gasolina possam passar para a tecnologia mais recente a um preço melhor, saltando uma fase tecnológica.

Por outro lado, isso representaria um novo obstáculo ao processo de industrialização de África e mesmo uma concorrência insuportável para a escassa base produtiva da região. Em todo o caso, a realidade é que, à exceção da África do Sul e, recentemente, de Marrocos, que desenvolveu uma poderosa indústria de exportação de automóveis, a região não é produtora desses bens de média e alta tecnologia, como os já referidos painéis solares ou os automóveis eléctricos, com os quais a China pretende conquistar os mercados mundiais.

Decisões a tomar, a melhor forma de as tomar é através de parcerias regionais

Existem vários dilemas para os governos africanos: aceitar o previsível afluxo de produtos chineses baratos para melhorar o nível de vida da população africana e a produtividade? impor tarifas para salvaguardar a indústria local? procurar acordos de comércio livre para tirar partido da concorrência geopolítica internacional e inserir-se na cadeia de valor global através de friend e nearshoring?

A África, com uma demografia e um mercado interno que crescerá fortemente nos próximos anos, encontra-se numa situação com vantagens que não se viam há décadas.

A concorrência à escala mundial entre o poder económico da União Europeia e as duas superpotências mundiais China e EUA, sem esquecer a Índia emergente, constitui uma oportunidade para o continente negociar em várias frentes com as diferentes potências mundiais, a fim de obter bons acordos comerciais, económicos e de investimento. E se os acordos de integração regional, como a UOMEA, avançarem na sua coordenação e agirem como uma “União Europeia”, o poder e a posição de África na cadeia global de comércio e valor poderão sofrer uma grande mudança nos próximos anos.

Os construtores de automóveis chineses, por exemplo, já anunciaram investimentos de milhões de dólares em fábricas na União Europeia ou, por exemplo, no Brasil, para facilitar a entrada dos seus produtos nestes mercados em troca da deslocação de uma parte da sua produção para estes mercados. Poderá a África pedir o mesmo?

O reforço das diferentes organizações africanas de integração regional, como a UEMOA, a SACU e a CEMAC, e a sua validação como interlocutores dos seus países membros face ao potencial mundial (Europa, Estados Unidos, China, Índia, etc.) seria um passo muito importante para que a região aproveitasse da melhor forma possível a nova era de concorrência tecnológica, económica e comercial em que o mundo está a entrar.

Num mundo mais complexo em que há várias potências mundiais a competir pela expansão dos mercados e da influência, a África pode melhorar a sua situação, mas é necessária uma coordenação e uma ação em blocos regionais para aproveitar as oportunidades e evitar os possíveis preconceitos que o novo panorama mundial também pode gerar.