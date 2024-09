O Desespero dos Estudantes em Marrocos e a Promessa Não Cumprida do Governo

Esses jovens deixaram suas famílias e sua terra natal com a esperança de obter uma educação melhor. No entanto, ao chegarem em Marrocos, eles não apenas encontraram os habituais desafios académicos, mas também se depararam com uma realidade muito mais dura – dificuldades para pagar despesas básicas como comida e transporte, e, pior ainda, discriminação racial e assédio diário.

O governo de São Tomé e Príncipe havia prometido apoiar esses estudantes com um subsídio trimestral de 300 dólares. No entanto, nos últimos três anos, esse apoio foi fornecido apenas duas vezes. É difícil presenciar essas circunstâncias, especialmente agora que o governo decidiu compensar um ex-ministro, atualmente membro do governo, com uma indenização de 400 mil euros por três meses de prisão. Enquanto isso, nossos estudantes estão vivendo em extrema dificuldade.

O abandono da Embaixada

Esses estudantes vivem em condições precárias, muitas vezes sem o mínimo necessário para sobreviver. Alguns afirmam ter de andar nas ruas para pedir alguma coisa para cozinhar. Comem muito mal e geralmente apenas comem arroz fervido com caldo e óleo. O mais preocupante é a maneira como a nossa embaixada em Marrocos se comporta em relação a esses alunos. Eles tentaram entrar em contato várias vezes com a embaixada, mas sem sucesso. A embaixada não está interessada em ajudar.

Exemplo disto, foi um caso trágico que aconteceu quando uma estudante morreu em Marrocos. Ela foi internada no hospital por um longo período antes de sua morte, mas durante esse período a embaixada de São Tomé e Príncipe não tinha conhecimento porque abandonou completamente os estudantes. Tudo em São Tomé e Príncipe é politizado, e o bem-estar dos cidadãos não é considerado.

O Racismo nos países de Norte de Africa

Além das dificuldades financeiras, esses estudantes também enfrentam a discriminação racial extremamente angustiante. As estudantes relatam constantemente serem assediadas nas ruas incluindo toques indesejados, insultos racistas e até agressões físicas. Os homens também são discriminados e marginalizados.

Todos vivem em um cenário de insegurança e medo, o que torna quase impossível concentrar-se nos estudos.

É aconselhável que o governo de São Tomé e Príncipe garantam a esses estudantes acesso a refeições regulares e saudáveis, pagar suas despesas de transporte para que possam ir com segurança à universidade e apoiar iniciativas legais e locais para prevenir abuso e discriminação.

Reflexão sobre as Políticas Educacionais

Nossos governos constantemente insistem em enviar nossos filhos para estudar em países do Norte da África onde há uma forte presença de racismo. Na França, eu vejo o racismo que as pessoas do Norte da África praticam contra os negros todos os dias. Ao contrário de muitos europeus ou americanos, esses indivíduos são mais racistas. O racismo está presente em todos os lugares, mas é mais violento em um país onde a falta de respeito pelos outros é evidente.

Espero sinceramente que o governo de São Tomé e Príncipe tome medidas drásticas e urgentes para resolver esse problema.

O governo deve reavaliar suas políticas de apoio a esses estudantes para garantir que o subsídio prometido seja fornecido com regularidade e que a embaixada em Marrocos proteja seus cidadãos.

Além disso, a responsabilidade pela segurança e bem-estar de todos os estudantes estrangeiros em Marrocos recai sobre o governo do país. As autoridades marroquinas devem tomar medidas firmes contra a discriminação e o assédio para que esses jovens possam estudar em um ambiente seguro e respeitoso.

O governo de São Tomé e Príncipe deve garantir que o subsídio de 300 dólares seja enviado regularmente todos os trimestres, sem mais atrasos.

A nossa embaixada em Marrocos deve ser reestruturada para cumprir seu papel de proteção aos cidadãos santomenses, respondendo prontamente a emergências.

Pessoalmente, por desespero, enviei um email descrevendo o problema em causa e solicitando a ajuda de organizações internacionais para observar e denunciar as violações de direitos humanos que os estudantes santomenses enfrentam em Marrocos.

O governo de São Tomé e Príncipe deve reconsiderar seus acordos educacionais com países onde há muito racismo, procurando alternativas em países mais seguros e acolhedores. Em África, Cabo Verde seria um bom destino.

Resumindo e Concluindo

A situação dos estudantes santomenses em Marrocos é uma crise humanitária que requer medidas drásticas. O governo de São Tomé e Príncipe deve assumir a responsabilidade e garantir que esses jovens recebam o apoio e a proteção necessários para concluir seus estudos e construir um futuro próspero.

O abandono não é uma opção. A omissão não é uma opção. Juntos, podemos e devemos fazer a diferença.

Juntos, podemos ajudá-los a concluir seus estudos e construir um futuro melhor.

Este é o nosso compromisso. Esta é a nossa missão. E juntos, vamos vencer!

Obrigado. Viva São Tomé e Príncipe!

Por: Olívio Carvalho Araújo (05/09/2024)