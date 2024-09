” Dez (10) pecados capitais do senhor Patrice Trovoada”

Caros compatriotas são-tomenses,

Espero que todos estejam de saúde, não obstante as amarguras do quotidiano que todos estamos submetidos por causas e efeitos de má governação do que vimos assistindo ao longo de vários anos, com maior realce nos últimos dois anos 2022 -2024 e que não se vislumbram no horizonte qualquer alternativa de melhoria para os dois anos que ainda faltam para completar o mandato do actual des-governo liderado por Senhor Patrice Emery Trovoada.

Como se não bastasse a nossa desilusão, fruto das intrujices que vimos sendo alimentados por actual primeiro-ministro e chefe dos des-governo de São-Tomé e Príncipe, foi organizada e realizada recentemente uma Conferência internacional protagonizada do Afriximbank, que contou com a desgostosa presença do Primeiro-ministro são-tomense, quem, certamente esteve na génese deste evento, somos surpreendidos com a notícia que entrou pela nossa casa dentro, através dos órgãos de Comunicação social e disseminada nas redes sociais, dando conta que este “Banco” disponibilizou

a quantia de USD 1.5 biliões de dólares americanos, equivalente a € 1.3 biliões de euros para os investimentos em São-Tomé e Príncipe, sem que para tal nos fornecessem os detalhes sobre as condições desta disponibilidade. Ficaria eu, muito satisfeito e grato a todos os envolventes neste processo de financiamento /investimento, se na verdade esse anúncio viesse a concretizar-se na realidade.

De facto, a forma como esse anúncio foi tornado público, leva-me e, estou certo, também a maioria substancial dos são-tomenses, a fazer jus do velho ditado “quando a esmola é grande o pobre desconfia!” aliás, o Senhor Patrice Emery Trovoada, já nos habitou com os macabros anúncios com objectivo único de distrair a atenção da população sobre os assuntos prementes que têm sacrificado e quase esmagado o dia-a-dia das populações, e com estas ficções desoladoras tentar branquear as dificuldades de um povo sofredor. Se bem lembramos, não é de hoje, que o Senhor Patrice Trovoada e os seus seguidores das estratégias do “Príncipe Maquiavel”, sempre que está no poder e para chegar ao trono, faz anúncios de projectos, financiamentos e investimentos que jamais foram concretizados. Vejamos o cronograma de ciclos dos fantoches anúncios propagandista desse senhor que que se pode

considerar de 10 pecados do Patrice Trovoada.

Por : Carlos Sobral Ferreira

Para conhecer os 10 pecados capitais do senhor Patrice Trovoada veja consulte o artigo em formato PDF :