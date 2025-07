Hospital em ruínas e caminho-de-ferro fantasma

-Independência e o Peso do Tempo nas Infraestruturas Deixadas pelos Colonos, 50 Anos Depois Neste 12 de Julho, celebramos mais um ano de independência.

Um marco histórico que trouxe consigo a esperança de autodeterminação, progresso e desenvolvimento para o nosso povo. Contudo, passados quase 50 anos, somos forçados a fazer uma reflexão sincera: o que realmente conquistámos com a independência? E, mais importante ainda, porque é que muitos dos símbolos da presença colonial resistem melhor ao tempo do que as estruturas erguidas por nós mesmos?

Em 1915, os portugueses construíram o Hospital Ayres de Menezes em São Tomé e, no mesmo período, também realizaram obras de infraestrutura em Portugal, como hospitais e ramais ferroviários. Hospital Ayres de Menezes, São Tomé O Hospital Ayres de Menezes foi construído durante a administração colonial portuguesa e inaugurado em 1915 (Imagem 1) Hospital Infante D. Pedro, Aveiro A Santa Casa da Misericórdia de Aveiro iniciou a construção de vários blocos do hospital entre 1901 e 1915. (Imagem 2) Hoje, esses hospitais e caminhos-de-ferro em Portugal permanecem funcionais, modernizados e em pleno uso. Em contraste, o Hospital Ayres de Menezes apresenta sinais de degradação profunda, paredes a cair, equipamentos obsoletos e uma estrutura em ruínas. O caso do caminho-de-ferro é ainda mais simbólico.

Construído em 1913, ligando a cidade de São Tomé à Trindade, e estendido até Milagrosa em 1924, o caminho-de-ferro desapareceu completamente. Nem vestígios restaram. Em Portugal, no entanto, muitas das linhas construídas naquela época continuam ativas, transportando pessoas e mercadorias todos os dias.

CAMINHOS‑DE‑FERRO em São Tomé e Príncipe

O Caminho‑de‑Ferro de São Tomé, linha pública que ligava São Tomé a Trinidade, foi inaugurado em 3 de junho de 1913, com extensão até Milagrosa em 1924. (Imagem 3) Em Portugal A primeira linha de caminho‑de‑ferro foi Lisboa–Carregado, inaugurada em 28 de outubro de 1856. A Linha do Norte (Lisboa–Porto), completada com a ponte Maria Pia, foi inaugurada em 4 de novembro de 1877 (Imagem 4) Existe coincidência aproximada: em 1924–1928, ambos os países registaram obras ferroviárias, extensão até Milagrosa em 1924, e o ramal até Tomar em 1928. Contudo, não é exatamente no mesmo ano. Não há coincidência exata ano a ano.

A pergunta que muitos evitam fazer, mas que precisa ser enfrentada, é: Porque é que Portugal conseguiu preservar e modernizar o seu património histórico e nós não? Será apenas uma questão de falta de recursos? Ou será que enfrentamos um problema mais profundo de liderança e manutenção? É verdade que São Tomé e Príncipe já teve vários líderes eleitos democraticamente. No entanto, a rotatividade de rostos não garante a mudança de mentalidade.

Temos visto administrações que ignoram a importância da manutenção preventiva, da preservação histórica e do investimento sério em infraestruturas de saúde, educação e transporte. Em Portugal, mesmo num contexto económico difícil, há um sistema que valoriza a continuidade, a conservação e a responsabilidade intergeracional. Existe uma consciência nacional de que o património público não pertence a um governo, mas ao povo.

Em São Tomé, muitas vezes parece que cada governo começa do zero, abandona o que foi feito anteriormente e entrega à próxima geração não legados, mas ruínas. A independência deve ser celebrada, sim.

Mas também deve ser repensada. Porque a verdadeira independência não se mede apenas pelo afastamento do domínio colonial mede-se pela capacidade de governar com visão, cuidar com zelo e construir com responsabilidade.

Neste 12 de Julho, que este seja mais do que um feriado. Que seja um momento de despertar. De exigir mais dos nossos líderes, e mais de nós mesmos.

Por Edmar Machado