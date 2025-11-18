“Requalificação” da Avenida Marginal 12 de Julho: uma reflexão necessária

A gestão do espaço público em São Tomé e Príncipe tem sido marcada, ao longo de décadas, por decisões tomadas sem uma estratégia integrada de desenvolvimento urbano. Muitas vezes, prevalecem interesses particulares ou de grupos, em detrimento de uma visão nacional que priorize o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável.

Em diversos sectores estratégicos, assistimos a concessões, cedências e autorizações que, para além de pouco transparentes, nem sempre obedecem aos critérios técnicos ou legais necessários. Não raras vezes, essas decisões são tomadas em gabinetes, bares ou cafés, à margem das instituições que deveriam pronunciar-se sobre matérias tão relevantes. Como consequência, pareceres técnicos bem fundamentados acabam por ser ignorados, sob o argumento de “decisões políticas” que frequentemente privilegiam interesses externos ao país.

É neste contexto que se inserem as atuais intervenções na Avenida Marginal 12 de Julho, no âmbito da sua chamada “requalificação”. Torna-se difícil compreender a opção por reduzir a largura da faixa de rodagem, especialmente num troço que já apresentava dificuldades de circulação — nomeadamente entre a antiga bomba de combustível e São Pedro. Sendo esta a principal via norte/sul dentro da cidade, seria razoável esperar o contrário: um alargamento da capacidade de tráfego, com criação de faixas adicionais que facilitassem manobras e reduzissem congestionamentos.

A ampliação dos passeios e a criação de uma ciclovia podem ser medidas positivas quando integradas num plano de mobilidade coerente. No entanto, quando feitas à custa da circulação rodoviária numa artéria fundamental, levantam dúvidas legítimas sobre a adequação do projeto às reais necessidades da cidade.

A introdução da nova rotunda em São Pedro é outro ponto que merece reflexão. O afunilamento da via, aliado à reduzida visibilidade — sobretudo à noite —, representa um risco significativo para a segurança rodoviária. Uma rotunda deve facilitar a fluidez do trânsito, não criar novos pontos de perigo. Fica a sensação de que o desenho urbano deste troço não beneficiou da participação das especialidades técnicas que normalmente integram projetos desta natureza, como a arquitetura paisagística e a engenharia de tráfego.

Mesmo num cenário futuro de criação de uma via rápida periférica que ligue a zona sul ao aeroporto, com ramificações para os principais eixos viários, a opção de estreitar a principal avenida da capital pareceria difícil de justificar. As boas práticas internacionais mostram que, tal como nas redes de água, telecomunicações ou saneamento, as zonas de maior concentração de fluxo devem ser dotadas de maior capacidade — neste caso, mais faixas de rodagem e melhor organização dos sentidos de circulação.

A Avenida Marginal, enquanto via estruturante, deveria manter dois sentidos bem definidos, separados e com múltiplas faixas quando necessário, para assegurar fluidez e segurança.

O que se observa hoje é, infelizmente, o resultado acumulado de políticas erráticas, avulsas e frequentemente desconectadas das regras básicas do planeamento urbano. É urgente que o país adote uma abordagem mais técnica, participativa e transparente na gestão do seu território. As cidades merecem projetos que respeitem a lógica, a funcionalidade e o futuro — e os cidadãos merecem decisões públicas que priorizem o interesse nacional acima de qualquer outro.

Jorge Torres