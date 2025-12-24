O amanhã, começou ontem

São Tomé e Príncipe carrega um potencial que salta aos olhos, a terra fértil, o mar, a cultura rica e, acima de tudo, um povo resiliente. Mas o tempo em que apenas reconhecíamos o potencial já passou. Hoje (agora), o desafio é transformar potencial em ação.

A estabilidade que tanto valorizamos não pode ser apenas sobrevivência tranquila. Ela precisa tornar-se progresso consciente, construído com trabalho, disciplina e visão de longo prazo. Progresso não é abandonar quem somos, mas usar a nossa identidade como base para crescer com dignidade.

A esperança, por si só, não constrói estradas, escolas, oportunidades ou combats a fome e a pobreza. Esperança precisa virar responsabilidade coletiva. Cada cidadão conta. Cada gesto honesto, cada compromisso cumprido, cada jovem que escolhe estudar, trabalhar e servir ao bem comum fortalece o país inteiro.

Santomense não é pequeno. Pequenas são apenas as ilhas no mapa, não a coragem do seu povo. O futuro não virá apenas de fora; ele nasce quando cada um decide fazer a sua parte, exigir melhor liderança e, ao mesmo tempo, ser exemplo.

É tempo de parar de esperar e começar a construir. Com união, consciência e responsabilidade, São Tomé e Príncipe pode avançar.

Osvaldo Neto – Imigrante em Angola