Provocação I – Sistema energético inovador em STP

POR : Jorge Carlos Ribeiro (Tayta)

Uma política pública de «transição energética» neste arquipélago foi mais ou menos ‘anúnciada’! Será que está aprovada pela AN e seus deputados? Estaria configurada num plano nacional seguro?

Este tema vai sendo ouvido pelos consumidores neste país, dos discursos de diversos dirigentes: membros do governo de São Tomé e Príncipe, participantes a certos seminários e conferências, etc. Mas de fato o que está em causa e qual seria o caminho seguido por este Estado insular africano? Primeiro, partimos da sua definição: “a major structural change to energy supply and consumption in an energy system”(Wikipedia) ou seja, uma profunda mudança estrutural desde a produção da eletricidade até ao seu sistema de consumo.

Tudo começa pelo historial da produção e consumo de eletricidade em determinado local. No caso de STP, basta pesquisar os dados disponíveis tanto nos 50 anos, até o 12 de Julho, a Independência, como para o restantes cinquenta até a data de hoje.

Leia o conteúdo na íntegra em PDF :