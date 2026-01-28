A Revolução engole o seu dono!

Alguns sistemas gostam da desorganização, desordem, a falta de ética, o desrespeito, promovendo a mediocrice para poderem ver os seus intentos alcançados!!!

Apesar de a casa parlamentar ser o lugar da democracia, sinónimo de liberdade mas que tem sido mal interpretada por muitos atores políticos como sendo normais o patrocínio à certos atos que em nada abonam para o decoro que se pretende para a afirmação de um “Estado – Nação”.

Obesrvei com bastante preocupação a degradação de um ato parlamentar em São Tomé e Príncipe, em que, pairava muita anarquia em que, julgo que os feirantes teriam muito mais ética nas abordagens, no respeito aos colegas e pela Casa das Leis.

Sem descurar que, o mundo todo assiste à tais atos, tendo em conta que as informações hoje em dia corre na velocidade da luz e sendo um Estado que abriga também “Corpos Diplomáticos” e uma vasta comunidade emigrantes e turística, a má impressão que se transmite para aqueles que assistem é deveras vergonhosa, deplorável, reprovável, repugnante e não representa sequer os desígnios do povo que inclusivamente elegeu à tais deputados como representantes seus.

Creio que até deveria envergonhar inclusivamente a liderança da ADI, na pessoa de Patrice Trovoada!

Continuar tendo tais deputados como membros da sua bancada parlamentar, poderá fazer com que se venha a depreender que seja um ato que colheu a sua aceitação.

Conforme diz e muito bem o velho adágio popular segundo o qual “Quem cala consente” manter aquela Senhora Deputada a perfilar a sua bancada parlamentar seria o mesmo que admitir que dorante, os temas sensíveis e fulcrais da nação passem a ser discutidos nas feiras, porquanto, transformar a “Casa das Leis” em palco da “Anómia Social” é confundir literalmente os desígnios da afirmação democrática, bem como desrespeitar-nos à todos.

Creio que o próprio Dr.Miguel Trovoada, criador do partido ADI, deve estar bastante triste com o que se viu hoje por parte de alguns deputados do partido que ele mesmo foi um dos membros fundadores!

Não foi para isso que se ele criou a Ação Democrática Independente – ADI.

Ele mesmo enquanto membro fundador, entendeu que um partido político por definição académica é nada mais e nada menos que uma organização cujo tempo de vida deve ser maior ao do seu(s) criador, o que abre espaço para uma democratização, alternância, sucessões de liderança e nunca na personificação e culto à personalidade do Chefe!

Um Partido Político não pode ter apenas 1 individuo como sendo este o único capaz de pensar ou de conduzir a vida e a sobrevivência desta mesma organização.

Deixar prevalecer esta ideia, seria uma tendência bastante sinistra e penalizadora para esta mesma organização!

Seria bastante mau deixarem morrer um partido histórico, mas para tal, seus membros deverão ser atores da paz, do respeito e da extinção da incompetência bem como da bajulação.

Uns até já defendem que a arruaça cometida por alguns deputados deste partido, tiveram i patrocínio do seu líder que viu que a votação da “Moção de Sensura” interposta por este mesmo partido ao Governo não fosse passar tal como almejado!

Visando ilibar ao líder da ADI da tamanha e vergonhosa prestação democrática, urgente punir os seus deputados, caso pretenda descalçar esta bota, senão o boato e a culpa que se aventa poderá vir a se confirmar.

Para alguém que já ocupou o cargo de Primeiro Ministro por 4 vezes;

Sendo alguém que detém alguns contactos que o compele estar nos diversos eventos mundiais ao lado de figuras defensoras da paz;

Considerando que Patrice Trovoada foi indicado pela “União Africana” para ajudar na reposição da reposição da Democrática na Guiné Bissau;

É preciso não tolerar o ato cometido infelizmente pelos seus deputados, que transformaram a casa das leis em mercado do peixe!

Que ilações terão as crianças que viram tal ato vergonhoso cometido em plena Casa das Leis?

Terá estes mesmos deputados, alguma moral para aprovar alguma lei que penalize arruaça nas escolas, por exemplo??

Mais gravíssimo ainda foi ver a forma deselegante conforme a Senhora Presidente da Assembleia Nacional, recusou receber um documento qualquer que um dos Deputados do Partido MLSTP teria levado à sua mesa, em que a Senhora Presidente descaradamente, sem elegância e respeito pelo cargo que ocupa, atirou o papel que deputado (desconheço o seu nome) levou para a sua mesa!

É discutível se o deputado deveria ter levado ou não o documento para a mesa da Presidente sem que esta tivesse pedido ou autorizado, porém, em caso de erro, o erro maior seria errar por cima do erro cometido, cientes de que, existiam outras formas mãos urbanas de se recusar a apreciação do documento ao invés de o ter atirado ao chão!!!

Que falta de decoro, responsabilidade e de ética!!!

Já disse o Professor Marcelo:

▪︎”Na Política não pode valer tudo!”

Por:

Marcelino Marques [27-01-2026]