O fanatismo político está a matar São Tomé e Príncipe

QUANDO A POLÍTICA VALE MAIS DO QUE A VIDA, A PÁTRIA JÁ ESTÁ A MORRER.

Vou ter que conversar com Américo Ramos para devolver a empresa “ADI” do PT. É triste chegar ao ponto em que, por causa da política, existam promessas e até ameaças de morte.

Até onde chegámos? A luta pelo poder e pelo dinheiro passou a valer mais do que a vida humana. O diálogo foi substituído pelo ódio, a união pela divisão e o amor à pátria pelo fanatismo.

No fim, morrem quase sempre os inocentes. Os verdadeiros protagonistas continuam impunes, enquanto aqueles que seguem cegamente os seus líderes vivem dificuldades, sacrificam a própria paz e, muitas vezes, tornam-se instrumentos de interesses que nem sequer são os seus.

Somos livres para apoiar qualquer partido ou político. Mas amar, venerar e idolatrar um político ao ponto de ameaçar, agredir ou matar por ele não é lealdade; é perder a própria identidade. Quem coloca um político acima da sua consciência, da sua família e da sua pátria acaba por vender a própria liberdade.

Nenhum político merece que um cidadão derrame sangue em seu nome. Nenhum cargo vale uma vida. Nenhuma eleição justifica uma ameaça de morte.

Se algum dia quiserem lutar pelo poder, resolvam as vossas diferenças entre vocês. Não arrastem mais inocentes para conflitos que só interessam a quem vive do poder e do dinheiro.

Eu amo São Tomé e Príncipe antes de qualquer político. Os políticos passam; a pátria fica. O dinheiro acaba; a dignidade permanece. Não vendam a vossa alma, a vossa consciência e o vosso nome por interesses de quem amanhã poderá nem se lembrar de vocês.

O verdadeiro patriotismo não é idolatrar políticos. É defender o país, respeitar a vida e colocar São Tomé e Príncipe acima de qualquer partido, de qualquer líder e de qualquer ambição pessoal.

Ass: ANGOLAR DE PANTUFO