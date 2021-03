O Filtro : Lixo da Covid-19 depositados na Lixeira de Penha

Após a divulgação do Manifesto Social Nº01/2021 do Observatório Transparência STP sob o título Lixeira de Penha: Um “cancro” à beira da cidade, surgiu nas redes sociais facebook vários comentários de indignação acompanhados de divulgação de fotografias que mostram uma ambulância do Ministério da Saúde e dois técnicos vestidos com fatos de proteção contra a Covid 19 a depositarem lixo supostamente provenientes do centro de tratamento da Covid 19 na Lixeira de Penha.

ESSAS FOTOGRAFIAS SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS?