MANIFESTO SOCIAL Nº4/2021

Responsabilidades na morte do Nelson Rita das Neves, vulgo “Lady”

Após o falecimento do jovem Nelson Rita das Neves, vulgo “Lady”, suspeito de um ato condenável de desferimento de brutais golpes de catana a sua companheira e ter sido instaurado dois inquéritos, um disciplinar e outro criminal, para apurar as responsabilidades, o Observatório Transparência STP, tomou conhecimento que após o primeiro interrogatório sobre a morte do jovem, o Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe decretou a prisão preventiva de Olinto de Deus Lima, mais conhecido por “África”, Anderson Teixeira e Jakson Oliveira, todos agentes da Polícia Judiciária, acusados de homicídio.

Dada a extrema gravidade deste caso e para que a corda não se parta apenas no lado mais fraco, e porque as declarações feitas pelo Lázaro Afonso após a sua demissão não colheu até hoje qualquer reação do Governo, o Observatório Transparência STP exorta ao Ministério Público a prosseguir com as investigações necessárias, com vista a apurar todas as responsabilidades criminais de todos os envolvidos sem exceção até as últimas consequências, e ao Governo, a imediata demissão de todos os dirigentes envolvidos, incluindo a Ministra da Justiça e Administração Pública, e Direitos Humanos, Ivete Lima, até que sejam conhecidos os resultados dos inquéritos instaurados .

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel, enquanto iniciativa da Sociedade Civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado.