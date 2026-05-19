Vídeos Roça São Nicolau está livre da defecação a céu aberto By Téla Nón Posted on 19 de Maio de 2026 Related Items:destaque, Roças Recommended for you “Revive Internacional” apoia recuperação das roças coloniais As Roças roçam o mundo aqui mesmo Queluz tem mais luz para o futuro com nova pista de acesso a roça FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ