Xi Jinping, membro do Partido Comunista Chinês

“Minha primeira identidade é a de comunista, e minha primeira missão é trabalhar para o Partido.”

Em janeiro de 1974, Xi Jinping juntou-se ao Partido Comunista Chinês em Liangjiahe, na província chinesa de Shaanxi. Proveniente de uma família revolucionária e profundamente impregnado, desde a infância, da herança familiar vermelha, viveu, comeu e trabalhou ao lado dos habitantes locais em Liangjiahe. Ao longo das provações sofridas no palco de Loess, sua convicção comunista se fortaleceu incessantemente.

Xi Jinping, desde o secretário da célula do partido dentro de uma brigada de produção até ao mais alto dirigente do partido e do estado, mantém firmemente em mente o juramento de filiação no partido e conserva há décadas as qualidades políticas próprias de um comunista.

Desde a nova era, o Comitê Central do Partido, unido em torno do camarada Xi Jinping, animado por uma determinação inabalável de que “para forjar ferro, é preciso ser forte”, tem buscado incansavelmente melhorar o estilo do Partido e fortalecer a disciplina. Conduziu uma luta contra a corrupção sem precedentes na história, assumindo as missões e as responsabilidades de “nos afastar de uma minoria para não decepcionar a maioria”. Através das várias atividades de edificação do Partido no âmbito da sua edificação política, ele guiou todo o Partido para fortalecer a moralidade.

“O Partido Comunista chinês ainda representa os interesses fundamentais da imensa maioria do povo e compartilha com ele as alegrias, as penas e a vida.”

Membro do Partido há 52 anos e animado por uma sincera dedicação característica dos comunistas, Xi Jinping implementa incansavelmente o seu ideal inicial e honra o seu compromisso de “assegurar uma vida feliz ao povo”.

(Foto: CMG)