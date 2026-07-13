Desenvolvimento verde e revitalização rural: a transição ecológica das zonas rurais chinesas

Na China, o desenvolvimento verde e a revitalização rural andam de mãos dadas. Graças a uma valorização pertinente dos recursos naturais locais, as zonas rurais chinesas conheceram um desenvolvimento sem precedentes nos últimos anos. Uma valorização inteligente dos recursos locais, conjugada com a mobilização do mundo rural, mudou literalmente os rostos de muitas localidades chinesas. Formados e apoiados pelos governos locais, os agricultores adoptaram novas mentalidades e lançaram-se em projectos empresariais no sector agrícola. O desenvolvimento verde é uma solução barata que transforma a vida das populações rurais na China. Está bem integrado nos objectivos do 15.o Plano Quinquenal de Desenvolvimento Nacional.