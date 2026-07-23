15 visões europeias sobre a China – Viagem, criação e emoção

Quando 15 jovens realizadores europeus olham para a China, dá-se uma viagem fora do comum. Eles não vieram para um olhar simples. Eles tomaram o tempo para observar, ouvir, sentir.

De Chongqing a Wuhan, passando por Nanjing, seguiram o curso do rio Yangtze, câmera na mão, para capturar a alma de um país que os fascinava muito antes de partirem.

O que eles descobriram? Uma arquitetura punk misturando tradição e modernidade. Sabores inesquecíveis, às vezes impossíveis de descrever. Paisagens grandiosas. E, acima de tudo, uma recepção calorosa que os deixou profundamente marcados.

“Este é um país para onde voltarei muitas vezes.” “Acho que é um lugar para visitar pelo menos uma vez na vida.” O conselho deles? Venha ver por si mesmo.

Um filme coletivo nascido de uma cooperação entre a ESRA e a Universidade de Comunicação da China.

FONTE : CGTN