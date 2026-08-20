Thierry Lézin Moungalla: “Consideramos a China como o líder do Sul global.”

Durante o 7o Fórum de Cooperação da Comunicação Social Sino-Africana, que acontece entre 19 e 21 de agosto em Pequim, nossa apresentadora Zhang Shanhui realizou uma entrevista com Thierry Lézin Moungalla, ministro da Comunicação e dos Meios de Comunicação da República do Congo e porta-voz do governo, que elogiou uma parceria baseada no respeito e no benefício para todos: “Nós vemos a China como o líder do Sul global.” A parte chinesa respeita cada um dos seus parceiros.