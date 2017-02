Humbah reabre agenda cultural do Brasil em STP

Centro Cultural Brasil-STP inaugurou na pretérita quarta-feira a sua agenda cultural para o ano civil de 2017 com o lançamento do livro “Flores do teu coração” do escritorsantomense Humbah Aguiar.

Foi preciso esperar pela terceira obra, para assistimos a apresentação do trabalho do literato santomense, HumbahAguiar, que fez a questão de dizer que não se sente um poeta, mas sim, alguém que tenta passar para o papel os seus sentimentos,pessoal, familiar e patriota.

Habituados a grandes palcosno além fronteira, sobre tudo em Portugal, Reino Unido e Angola, Humbahgrifou que é a primeira vez que emociona-se tanto perante uma plateia, que estava repleta de grandes nomes da cultura nacional, comdestaque para a poetisaConceição Deus Lima, que travou um pequeno debate com o homem da noite, em torno do crioulo forro, que também está presente no livro, no texto da página19 e 20 “Náméndusote fá”.

“Temos que escrever e não ter medo de errar, porque estamos sujeitos a erros. Pior de tudo é manter os trabalhos escondidos. Eu lamentopor eles. Eu sei que muitos jovens aqui nesta sala sofrem deste estigma. Não podemos ter medo. A crítica nos ajuda a crescer, posso dizer que sou um exemplo da importânciada censura. Ajudou-me a superar muitos defeitos”, alertou Aguiar.

Para a surpresa de muitos, o autor escolheu o Doutor Rafael Branco para expor a obra, que teceu rasgados elogios a coragem do autor e o trabalho, que realmente espelha o seu amor a sua amada, afamília e a pátria, o que faz do mesmo um romântico, enfatizou Rafael, querecomenda a leitura da obra.

Felicitação não veio somente do lado acima sublinhado, mas também da própria Embaixada do Brasil, através da Directora do Centro Cultural, Leila Quaresma, frisando que o evento do género, enquadra-se nas actividades que o centro vem fazendo em torno do livro, incentivando o gosto e a prática a leitura. Em seguida atirou aos presentes, dizendo que “então para nós Centro Cultural é o primeiro evento oficial neste ano, por isso é com muita satisfaçãoque acolhemos vocês, para juntos prestigiamos a obra do Humbah Aguiar”.

O evento não ficou marcado somente pela apresentação da obra, também os convidados tiveram a oportunidade de ouvir a declamação de alguns poemas presentes no livro, na voz do jovem Wildiley Barroca, ao som da “mágica” guitarra doGuilherme Carvalho.

Gil Vaz