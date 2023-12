Já são conhecidos os vencedores do 1º Quadrimestre dos Prémios Lusófonos da Criatividade

Os vencedores do 1º Quadrimestre da 11ª edição dos Prémios Lusófonos da Criatividade foram revelados ontem, no evento de entrega de Prémios. No total, foram entregues 165 prémios de Bronze, 70 de Prata, 27 de Ouro e 11 Grand Prix.

Entre os premiados desta edição, destacam-se as agências nacionais, Kobu que recebeu 18 prémios, Euro-M com 11 prémios, Samy Alliance com 10 prémios, e a Bastarda com 7 prémios.

No Brasil a Agência mais premiada foi o grupo End to End com 13 troféus, em Moçambique destacou-se a Agência Golo com 23 troféus e, em Angola, as agências que mais conquistaram troféus foram a Papaya e a Karga Eventos.

Os Prémios Lusófonos da Criatividade distinguiram também com Grand Prix os projetos portugueses “ This is your sign”, “Na casa dos 18” e “Cult of Pita”da Bastarda, “Um Lugar Seguro” da Mindshare, “Natal a meias” da GroupM e “Terror mesmo é a violência doméstica” da Studio Nuts.

Na categoria de Briefing Aberto destacaram-se os trabalhos “Sente o prazer, control o momento” e “Cenas implícitas” ambos Ouros.

Veja aqui a lista completa de vencedores do 1º quadrimestre dos Prémios Lusófonos da Criatividade.

FONTE : UCCLA