“Dêxa puíta sócó(m)pé. Música em STP : do colonialismo à independência”, apresentado em São Tomé .

Novo livro do Centro de História da Universidade de Lisboa traça o universo musical de São Tomé e Príncipe dos últimos 100 anos

“Dêxa puíta sócó(m)pé. Música em São Tomé e Príncipe: do colonialismo à independência”, um livro dedicado à música criada e interpretada em São Tomé e Príncipe, será apresentado no próximo dia 11 de outubro de 2023, na Casa da Cultura na cidade de São Tomé.

A sessão conta com a apresentação do escritor Albertino Bragança e com a moderação musicada de Juvenal Rodrigues e Guilherme Carvalho.

A autora, Magdalena B. Chambel, antropóloga, doutorada em Estudos Africanos e formada em música pelo Conservatório Nacional, investigou durante vários anos a realidade e a história musical de São Tomé e Príncipe. Entrevistou pessoas e recorreu a arquivos, nas ilhas e em Portugal, e a registos áudio, muitos deles inexplorados até então.

A partir do vasto número de fontes recolhidas, analisou os vários grupos socioculturais do arquipélago – os ilhéus, os trabalhadores contratados e os colonizadores portugueses – e respetivos géneros musicais, como, por exemplo, socopé, quiná, dêxa, puíta, tchabeta, funaná, bulauê, música dos agrupamentos e dos conjuntos ou mesmo música clássica. A autora traçou a história do universo musical do arquipélago desde o final do século XIX até aos anos 90 do século XX.

“Dêxa puíta sócó(m)pé. Música em São Tomé e Príncipe: do colonialismo à independência” demonstra que a música reflete as mudanças – sociais, económicas, políticas –, mas que também contribui para que essas mudanças aconteçam. Ao mesmo tempo, apresenta a surpreendente riqueza do universo musical existente neste arquipélago equatorial.

Organização: On Time Entertainment

Parceiros da organização: Direção Geral da Cultura de São Tomé e Príncipe, Centro de História da Universidade de Lisboa, Manga-Manga

Fonte : Autora do Livro