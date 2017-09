CCBSTP promove encontro com literatura e gastronomia

A sala de exposição do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe acolheu esta semana, mais um encontro com aliteratura e gastronomia brasileira, com a realização da 17ª edição do Café com Letras, na apresentação do jovem santomense, Leandro Lavres, que debruçou sobre a obra do Marcelo Rubens Paiva “Feliz Ano Velho”.

Três meses depois, o Café com Letras voltou com toda “pompa” e “circunstância” reunindo o seu público para mais uma noite literária e gastronómica, com apresentação do texto do Marcelo Paiva, na voz do Leandro Lavres, que apresentou aos presentes a sua visão social da obra.

Lavres que em diversos momentos se identificou com o autor, acredita que nos tempos actuais, onde prevalece o grande índice de desmotivação e o baixo-astral, é recomendável a leitura da obra de grande escritor, que perante as adversidades da vida, conseguiu superar,aparecendo aqui com obras que não só engrandecem a literatura brasileira, como acaba por ser uma fonte de inspiração para os jovens que não conseguem encontrar motivação para a vida.

Antes de subir ao placo, o apresentador confessou que estava um pouco nervoso, uma vez que era grande a expectativa em torno do “Feliz Ano Velho”, mas nada que o desassossegasse para apresentação da sua visão sobre o livro, que mereceu os demais rasgados elogios do público, traduzindo-os em aplausos.

Este espaço que teve a sua génese em 2015, numa sociedade entre o CCBSTPe Leitorado Brasileiro, visa acima de tudo promover e estimular o gosto pela leitura, por meio da divulgação da literatura brasileira, onde os apresentadores são chamados a compartilhar um pouco da sua perspectivasobre a obra que leu, sublinhou a directora do Centro, Leila Quaresma.

“Convidamos algumas pessoas que gostaram de algum livro que leram em particular, e que vêm aqui para compartilhar um pouco do que foi a sua leitura, o que gostou e não gostou, estimulando desta formaa corrida ao livro por parte da plateia, de modo a obter a sua opinião própria sobre o mesmo”, grifou Quaresma.

Para além da literatura, o espaço serve também para promover a rica e apetitosa gastronomia da terra de “Vera Cruz”, desta vez, com o bolinho de fubá a conseguir prender o apetite dos presentes.

O 18º encontro com a literatura e gastronomia brasileira, terá lugar no próximo mês, ficando por definir o apresentador e a obra.

Neste sentido os interessados em ser o apresentador, poderão manifestar a intenção, ligando para o terminal 2226060 ou dirigir ao Centro, no período normal do expediente, segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 17h30.

Henrie Martins.