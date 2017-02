Futebol santomense está de luto

O ex-jogador do Aliança Nacional e Caixão Grande, e actualmente no Sporting de Praia Cruz, onde sagrou-se recentemente pela primeira vez o campeão nacional, faleceu na tarde deste domingo, no campo, vítima de paragem cardíaca.

Di Maria, de 25 anos, estavaactualmentea representar os Leões-do-mar, mas com propostas aliciantes dos principais emblemas da Região Autónoma do Príncipe, RAP, Porto Real e o Sporting.

A tragédia aconteceu neste domingo, quando o mesmo participava numa partida de futebol com os amigos dobairro, na Arena Wembley, em Pantufo.

Os colegas e amigos tentaram reanima-lono campo, mas todos os esforçosforam em vão, porque o mesmo veria perder a vida minutos depois, de caminho ao hospital central.

Os presentes no campo receberam a notícia da confirmação da morte, com muito choro e gritaria, porque não previam a morte do atleta, não obstante do mesmo ter deixado o campo com o prognóstico reservado.

José Maria da Trindade das Neves será sepultado esta segunda-feira no Cemitério de Alto São João, na capital santomense.

