O alerta do FMI, quanto ao elevado endividamento do país, foi lançado pelo chefe da equipa que veio analisar a situação macroeconómica do país.

O FMI considera que o país já atingiu o limite em termos de endividamento. «São Tomé e Príncipe tem uma dívida bastante elevada. O que implica que deve haver muito controlo no tipo de empréstimos que tenta obter», afirmou o chefe da delegação do FMI, que veio a São Tomé.

FMI pede cautela às autoridades nacionais, no endividamento público, para não comprometer as metas do défice. «Foi constatado que no primeiro semestre, a despesa aumentou muito mais do que estava previsto, é preciso controlar muito bem esta despesa de forma a atingir a meta do défice», alertou.

O chefe da delegação do FMI que se reuniu com as autoridades nacionais, não adiantou o valor da dívida considerada bastante elevada, mas reforçou a ideia de que o país está em risco de comprometer as metas do défice. «Sabemos que a dívida é bastante elevada, São Tomé e Príncipe, é um país que está em risco de incumprimento. Pelo que é necessário manter os limites e controlo de forma a evitar o incumprimento», reforçou.

No que concerne ao andamento da economia nacional, o FMI garantiu que está “razoavelmente sólida”. Contenção das despesas, é a maior recomendação deixada pela delegação do FMI.

Abel Veiga