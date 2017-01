Combustíveis baixaram

Desde o último sábado que a gasolina passou a ser vendida em São Tomé e Príncipe por 25 mil dobras o litro, cerca de 1 euro. Antes era vendida por 26 mil dobras o litro. O gasóleo que custava 21, 5 mil dobras, baixou para 21 mil o litro. Já o petróleo para cozinha e iluminação não sofreu qualquer redução, continua a ser comercializado a 12 mil dobras o litro.

A decisão do Governo foi justificada com a baixa do preço do petróleo no mercado internacional.