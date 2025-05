STP24 apresenta o futuro da mobilidade com o lançamento do “Mini-Car”

Foi um dia histórico para o transporte em São Tomé e Príncipe!

Na REINA, a STP24, conhecida por suas inovações arrojadas, revelou o aguardado Mini-Car, uma revolução no modo de nos deslocarmos pela ilha. Mais do que um simples meio de transporte, o novo serviço é uma verdadeira transformação na forma como os santomenses encaram a mobilidade urbana.

Em apenas um ano e oito meses, a STP24 tem demonstrado que está muito mais do que uma simples plataforma de táxi. Com o lançamento do Tricar Táxi, a empresa já conquistou a confiança e a preferência dos clientes, mostrando que é possível fazer as coisas de maneira diferente, de forma mais inteligente e mais segura. E com o “Mini-Car”, a promessa é de levar essa experiência ainda mais longe.

Joel Silva, Co-fundador e CEO da STP24, tem um sorriso orgulhoso ao falar sobre o projeto que acabou de apresentar esta quarta-feira, na REINA. “O ‘Mini-Car’ não é apenas um veículo, é uma ideia, uma promessa de que podemos viver em um ambiente mais seguro e mais conectado. A inovação não está só nas tecnologias, mas também na forma como vemos e vivemos a nossa cidade, com mais conforto e respeito ao nosso tempo”, explicou Joel Silva, com a paixão de quem acredita no impacto que essa mudança pode trazer.

Com um design adaptado às novas tecnologias, o “Mini-Car” não é apenas moderno – é uma experiência de viagem feita sob medida para quem deseja mais do que um simples deslocamento. Tecnologia de ponta garante uma viagem sem contratempos, enquanto o conforto e a segurança foram pensados em cada detalhe.

Mas não é só isso. Durante o evento, Joel Silva aproveitou para fazer um apelo tocante à população de São Tomé e Príncipe: “Devemos olhar para as inovações com mais seriedade, porque elas são o que pode transformar verdadeiramente o nosso futuro. O desenvolvimento começa com cada um de nós, e a STP24 está aqui para ajudar a construir esse futuro, dia após dia.”

Com o lançamento do “Mini-Car”, a STP24 marca mais uma página na história do transporte em São Tomé e Príncipe, reafirmando seu compromisso de transformar a mobilidade em algo mais acessível, mais eficiente e mais humano. O futuro chegou – e está em cada viagem que você faz.

Waley Quaresma