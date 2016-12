Governo corta relações diplomáticas com Taiwan

A notícia que provocou algum espanto no seio da opinião pública nacional foi tornada pública esta noite, após reunião do Conselho de Ministros sob a presidência do Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Num comunicado de duas páginas do Gabinete do Primeiro Ministro e Chefe do Governo Patrice Trovoada, lido nos órgãos de comunicação social do Estado, o executivo diz que «decidiu que seja operada uma inflexão na sua política externa, reconhecendo a partir desta data o princípio da existência de uma só China representada no Direito Internacional pela República Popular da China».

Em consequência da decisão de inflexão, o Governo acrescenta que «após consulta com o Chefe de Estado, decidiu nesta data cortar formalmente as relações diplomáticas com Taiwan», lê-se no comunicado.

Face a decisão, o comunicado do Gabinete de Patrice Trovoada, adianta que «o Conselho de Ministros orientou o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades para pelos canais oficiais tomar imediatamente todas as disposições adequadas», frisa o comunicado.

É o fim das relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e Taiwan. Relações que foram estabelecidas em 1997, pelo então Presidente da República Miguel Trovoada, pai do actual Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe.

O Téla Nón não conseguiu ter qualquer reacção da embaixada de Taiwan em São Tomé. Mas, o jornal apurou que o embaixador taiwanês encontra-se actualmente ausente do país.

Abel Veiga