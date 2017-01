Greve pode paralisar o aeroporto internacional a partir de quinta –feira

SINASA – sindicato dos trabalhadores da empresa nacional de segurança aérea, enviou à redacção do Téla Nón uma cópia do pré-aviso de greve, que remeteu a direcção da Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea(ENASA).

O pré-aviso de greve indica que todos os trabalhadores dos aeroportos de São Tomé e Príncipe, vão paralisar as suas actividades laborais a partir de 19 de Janeiro, esta quinta – feira.

A greve iminente que poderá por em causa as ligações aéreas entre São Tomé e Príncipe e o mundo, é justificada pelo sindicato da ENASA, por casos de alegada corrupção financeira que passaram a dominar a empresa, e outros desmandos.

Segundo o SINASA, as alegadas anomalias financeiras que se registam na empresa, foram alvo de debate entre a representação dos trabalhadores, a direcção da empresa, e também com o Governo, na pessoa do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, mas até a presente data não houve qualquer solução. «Após denúncias que tivemos a hombridade apresentar ao ministro de tutela contra as práticas de gestão danosa e maléfica protagonizada pela actual gestão da empresa que propiciaram a realização de duas reuniões sobre o caso, sendo uma delas presenciada pelo Primeiro Ministro e Chefe do Governo Patrice Trovoada, onde se debateu questões importantíssimas e probatórias dos actos perpetrados, que por sua vez, culminou com o mandato de inspecção, que já fora concluída…..», refere o SINASA, no pré-aviso de greve.

Por outro lado um caderno reivindicativo foi submetido à direcção da empresa e também não teve qualquer reacção do patronato. «Ao contrário verificamos que aproveitam na base das obras de melhoria das condições de trabalho, solicitadas pelo SINASA, para levarem somas de dinheiro da ENASA, através de uma empresa fantoche designada de “ATC”. Obras que ficaram por terminar, aguardando pela sua sorte», lê-se na carta de pré-aviso de greve com data de 10 de Janeiro.

O leitor deve consultar na íntegra o conteúdo do pré-aviso de greve da ENASA - Enasa

Abel Veiga