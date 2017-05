Está na moda em São Tomé e Príncipe, muita gente agir, pensar e falar de acordo com a vontade do seu Chefe. O termo Chefe, é cada vez mais utilizado no país.

Na cerimónia de investidura do novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o termo “Chefe” ecoou no salão do Palácio da Justiça, pela voz do juiz Presidente Manuel Silva Gomes Cravid.

O Juiz Presidente explicou aos magistrados judiciais, quem é o chefe dos Juízes. «O nosso chefe é a constituição, são as leis e a nossa consciência. Repito, o nosso chefe é a constituição, são as leis e a nossa consciência…», declarou o Juiz Presidente. Aplausos prolongados selaram a declaração de Manuel Silva Gomes Cravid.

Recordou aos juízes que «nunca devemos esquecer que somos independentes e que devemos resistir e afastar de qualquer influência política, pública ou privada».

A linha que separa os poderes constitucionalmente definidos não pode ser violada, advertiu o Juiz Presidente. «Não se deve fazer politiquices com o sistema judicial, e por isso devemos agir em conformidade com a constituição e os princípios constitucionais, mormente o princípio de separação dos poderes e o respeito mútuo e recíproco pelos órgãos de soberania», pontuou.

Abel Veiga