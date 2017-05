PR destacou posição de STP no ranking internacional de liberdade de imprensa

O Presidente da República e Chefe de Estado, Evaristo Carvalho, abriu o acto central das celebrações do dia internacional da liberdade de imprensa, organizado pelo Conselho Superior de Imprensa. Evaristo Carvalho destacou a posição que o país ocupa no contexto internacional, em matéria de liberdade de imprensa. «Dados das instituições internacionais que avaliam a liberdade de imprensa no mundo colocam São Tomé e Príncipe, num lugar de destaque, a nível global o que significa que a liberdade de expressão e de imprensa está salvaguardada», afirmou o Presidente.

Rendeu homenagem aos profissionais da comunicação social que segundo ele, «sofreram e sofrem opressão e perseguição no exercício da função, o que condiciona a verdade e as informações e os factos».

Apesar das perseguições, das opressões, das acções de sabotagem, ou da aplicação pelo poder político de métodos sorrateiros para asfixiar a imprensa livre, o Chefe de Estado são-tomense, enalteceu a bravura de profissionais da comunicação social, que resistem sem vacilar. «É visível que muitos profissionais da classe lutam para que a informação seja divulgada com rigor e verdade».

Evaristo Carvalho, destacou também o desempenho os profissionais dos órgãos de comunicação social públicos e privados de São Tomé e Príncipe. «É total o meu reconhecimento pelo trabalho dos profissionais da imprensa privada e estatal no país, e apelo que os mesmos continuem a trabalhar com mais determinação e afinco», frisou.

O Presidente da República, apelou a classe a agir no sentido de introduzir mecanismos que permitam a melhoria do exercício da profissão. A carteira profissional, é um deles, assim como o código deontológico, e a actualização da lei de imprensa, acrescentou Evaristo Carvalho.

Segundo o Presidente, a liberdade de expressão e de imprensa concorre para o desenvolvimento da nação. «Trabalharei com os demais órgãos de soberania para que se afirme cada vez mais a liberdade de imprensa em São Tomé e Príncipe conforme o previsto na constituição da República», concluiu o Chefe de Estado.

Abel Veiga

