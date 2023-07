Jornalistas preocupados com o estatuto de carreira e pedem a clarificação da taxa audiovisual

O primeiro-ministro santomense, prometeu ajudar a classe dos jornalistas a resolver os problemas que se prendem com a implementação plena do Estatuto de Carreira bem com a clarificação na cobrança da taxa audiovisual. Patrice Trovoada encontrou-se, esta sexta-feira, com o sindicato dos jornalistas e técnicos da comunicação social, SJS.

«Falamos com o senhor primeiro-ministro, explicamos o problema que está a volta da implementação do Estatuto de Carreira e ele mostrou-se bastante sensível uma vez ser um problema que se alastra há bastante tempo. Pedimos para implementar o documento e o senhor primeiro-ministro prometeu-nos que dentro de pouco tempo irá tomar uma decisão sobre o assunto” – disse o Presidente do sindicato Jorge do Ó.

Outro assunto que mereceu o acolhimento do primeiro-ministro, segundo o presidente do SJS é a clarificação na cobrança da taxa audiovisual. «A taxa já a está a ser implementada e alertamos ao senhor primeiro-ministro que de acordo com várias simulações feitas, aquilo que nos foi apresentado, não nos convence. Queremos que haja uma averiguação desse processo para que ele seja esclarecido em benefício da comunicação social» sublinhou do Ó.

O chefe do governo, segundo o presidente do SJS, prometeu apurar junto ao ministro de tutela «aquilo que é exatamente a receita proveniente da cobrança da taxa audiovisual» – concluiu.

A cobrança da taxa audiovisual é feita através da Empresa de Água e Eletricidade, EMAE.

José Bouças