A Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe (AJS), recorreu a expressão actualmente muito utilizada pelas populações “Falar não Pode”, para elucidar o estádio actual da Liberdade de Expressão e de Imprensa no país.

«É uma das últimas expressões que está na boca do povo. Também dos jornalistas, o que é ainda mais grave. A criativa constatação popular pronunciada sempre com um sorriso pode servir de barómetro para medir a liberdade de expressão e de imprensa no país», afirmou Juvenal Rodrigues, Presidente da AJS, na cerimónia do dia internacional da liberdade de imprensa, 3 de Maio.

Embaixadores acreditados em São Tomé e Príncipe, O Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Cravid, o Presidente da Assembleia Nacional Manuel Diogo, e o Presidente da República Evaristo Carvalho, são figuras de destaque que marcaram presença no evento organizado pelo Conselho Superior de Imprensa.

«De facto, a descarada censura que chega ao ponto de descaracterizar completamente certas matérias produzidas por jornalistas, a ponto dos autores não reconhecerem o trabalho que deixaram feito; a autocensura, a ausência de debates e do contraditório e a exclusão acentuaram-se consideravelmente desde outubro de 2014», prosseguiu o Presidente da Associação de Jornalistas de São Tomé e Príncipe.

Uma situação complicada, perigosa, atentatória a liberdade, e que é reforçada por outros actos anti-democráticos. «Parece que o país vive num estado de exceção disfarçado, porque há comissários políticos e agentes que gravam conversas, mesmo em ambiente de convívio. Existe a perceção de que os telefones estão sob escuta. Há um clima de desconfiança generalizada, porque o amigo pode ser informante, na lógica de dividir para reinar», reforçou.

“Bufaria” no seu auge no seio dos profissionais da comunicação social e não só. Uma democracia fragilizada. «Não se pode falar verdadeiramente de um Estado de Direito Democrático neste quadro. O democrata convicto não tem medo do contraditório, não receia críticas e não alimenta a “bufaria”- passe a expressão. O pluralismo é uma das características da democracia», frisou Juvenal Rodrigues.

Perseguição, é a lei decretada contra os órgãos de comunicação social, ou profissionais, que não se vergam a vontade do Chefe.

«A perseguição tem outros contornos. Por exemplo, acabar com programas nos órgãos públicos, cujos rostos não são militantes ou simpatizantes do partido no poder. A tentativa de asfixiar economicamente os mesmos. Os militantes e simpatizantes é que têm todos os direitos e mais alguns. Existem casos em que a mesma pessoa é assistente de imprensa de vários organismos estatais, além de estarem vinculados a órgãos públicos. Regra geral, o apoio do Estado ao fomento de órgãos de imprensa privados nunca foi expressivo, num país em que o mercado é inexpressivo e o setor privado está de rastos. Mas atualmente, a situação piorou, com a retirada de publicidade de empresas em que o Estado também é acionista, naqueles títulos de imprensa fora do controlo do poder».

Pressão contra os jornalistas que não abdicam da sua liberdade, atingiu níveis invulgares e o Ministério Público, não consegue agir em tempo útil. «Outra forma de pressão. O Sr.primeiro-ministro,Patrice Trovoada, acusou publicamente numa entrevista difundida a 11 de setembro de 2016 pela TVS e a Rádio Nacional, que jornalista independente recebeu arma de guerra da Presidência da República. A Associação dos Jornalistas solicitou logo depois ao Ministério Público com carácter urgente para investigar o facto. Manifestou-se disponível a colaborar no que fosse necessário e fê-lo. A verdade é que passados quase oito meses, o Ministério Público ainda não divulgou o aguardado relatório», denunciou a Associação dos Jornalistas.

