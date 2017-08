MDFM estende as mãos ao Governo da ADI para evitar a hecatombe total

O partido sem representação no parlamento, anunciou num comunicado da sua comissão política, que a situação do país é catastrófica e com tendência a agudizar-se cada vez mais. Por isso, estende as mãos ao Governo da ADI e a todas as forças políticas, para evitar a hecatombe. «O MDFM/PL disponibiliza-se em prestar o seu saber e sua contribuição para o bem estar e coesão dos santomenses e apela à todas as forças vivas da Nação, particularmente as forças politicas, a se juntarem em torno dos objetivos centrais do País para juntos, se tentar salvar São Tomé e Príncipe de uma total hecatombe».

O partido ADI que governa São Tomé e Príncipe desde o ano 2014 e com uma larga maioria no parlamento, é chamado pelo MDFM, a mudar a sua estratégia política, que segundo o MDFM, está a corroer a coesão nacional. «Um apelo particular é lançado ao ADI e seu governo no sentido de apagar da sua agenda os rancores, a arrogância e a politica de exclusão, flexibilizar a sua politica de retaliação e de hostilidade, congregando toda a família santomense, tendo como miragem única o bem-estar de cada santomense e o desenvolvimento do País. Pois que apesar de todas as vicissitudes, deve continuar bem acesa a chama da Unidade Nacional e dos demais objetivos de 12 de julho de 1975», refere o MDFM.

Toda a sociedade são-tomense e as forças políticas, são desafiadas pelo MDFM, a cerrar fileiras para juntos batalharem contra a desgraça, que se abateu sobre o país. «Lançar um veemente apelo a todos os decisores políticos do País no sentido de serem adoptadas medidas urgentes que visam estancar a drástica aceleração da pobreza, particularmente no meio rural, por um lado e por outro, a adoptar medidas que visam credibilizar o bom nome de São Tomé e Príncipe e o Estado de Direito Democrático quer no plano interno como externo», frisa o MDFM.

O partido político que foi criado pelo ex-presidente Fradique de Menezes, defende o fim da arrogância por parte do Governo, que deve ser humilde e transparente. «Instar o Governo e muito particularmente o senhor Primeiro Ministro a dar resposta às questões levantadas no Parlamento, nomeadamente o paradeiro dos 30 milhões de dólares emprestados a uma empresa chinesa, o montante de dez milhões do fundo de Taiwan, a forma como tem pago a vivenda de luxo no Vila Maria Vilage, os encargos das suas viagens aos estrangeiro, questões que o povo precisa saber, muito particularmente o Grande Povo, que o primeiro ministro preferiu rotular de Povo Pequeno».

Abel Veiga