José Maria Neves passou receita da boa governação aos são-tomenses

Primeiro-ministro de Cabo Verde durante 15 anos, José Maria Neves, foi o principal orador da palestra realizada quarta-feira em São Tomé, sobre “Os desafios dos pequenos Estados Insulares e a Boa Governação”.

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Afonso Varela, foi a mais alta figura do governo, presente numa sala ainda em obras no centro de formação de professores, que acolheu a palestra. O Ministro dos Desportos, Marcelino Sanches, a Presidente da Câmara de Mé-Zochi Isabel Domingos e líder do braço feminino do partido ADI, Elísio Teixeira assessor do Primeiro Ministro, também destacaram-se na primeira fila.

O orador começou por apresentar os desafios do pequeno Estado insular, que governou durante 15 anos, Cabo Verde. Um arquipélago de 10 ilhas, que segundo José Maria Neves, «não tem nada», isso em termos de recursos naturais. Disse que São Tomé e Príncipe é que deveria ser chamado de Cabo Verde, pela exuberância da sua vegetação, que prova a existência de muita água no arquipélago são-tomense.

Após retrato feito da terra seca que é Cabo Verde, José Maria Neves, apontou os três principais recursos naturais, que o homem cabo-verdiano, por sinal a maior riqueza do arquipélago, teve que deitar as mãos para construir o país de desenvolvimento médio que é hoje Cabo Verde, reconhecido e respeitado pela comunidade internacional. «Temos sol, vento, e mar», detalhou.

O desafio do pequeno Estado insular cabo-verdiano, para transformar esses três recursos naturais em factores de Desenvolvimento e Progresso, começou desde 5 de Julho do ano 1975, quando Cabo Verde assumiu a sua independência.

Com pés assentes na terra seca os homens e mulheres puseram Cabo Verde, acima de tudo. O vento segundo José Maria Neves, foi transformado em fonte de energia. Explicou que actualmente, 30% da produção energética de Cabo Verde é garantida pelo vento.

O país apostou nas energias renováveis, para alimentar o progresso. Localização estratégica de Cabo Verde no atlântico, como ponto de ligação entre 3 continentes, nomeadamente África, Europa e Américas (Norte, Sul e Centro), é uma vantagem devidamente explorada para promover a economia.

O sol que aquece Cabo Verde durante todo ano, iluminou a inteligência dos homens e mulheres, para a promoção e o desenvolvimento do turismo. As ilhas espalhadas no atlântico, atraem milhares de turistas de todo o mundo.

Inteligência, uso persistente da massa cinzenta, para contrariar as adversidades naturais de um pequeno Estado insular, como Cabo Verde, permitiu o aproveitamento das águas das chuvas, para produzir comida e riqueza.

Segundo José Maria Neves, barragens foram construídas pelos cabo-verdianos, para guarda a água da chuva que cai apenas durante 2 a 3 meses por ano. Um processo que permitiu alimentar a produção agrícola durante todo ano.

Considerado a data da independência como um país inviável, 42 anos depois, os cabo-verdianos dizem ao mundo, «nós podemos». O mundo reconhece e considera Cabo Verde como exemplo em África em termos de boa governação.

O amor a sua terra, sempre colocada acima de tudo, é uma característica singular do homem cabo-verdiano. Espalhados pelo mundo inteiro como emigrantes, dão um contributo importantíssimo para o progresso que o aís tem conhecido. Segundo José Maria Neves, a remessa dos emigrantes, exerce um peso positivo na balança de pagamentos do país.

Conquistas de um povo, unido e trabalhador, que não deixou o seu pequeno Estado insular, ser dominado pela cultura da exclusão. «Temos que ser muito inteligentes e radicalmente inclusivos para termos a possibilidade de mobilizar todas as capacidades e todas as energias e construirmos uma visão partilhada de desenvolvimento e termos instituições inclusivas, capazes de investir nas pessoas e de abrir os caminhos que possam levar ao desenvolvimento e a prosperidade», é um dos pontos da receita que José Maria Neves, passou às autoridades são-tomenses e aos quadros técnicos presentes na palestra.

A ajuda financeira internacional é importante para os pequenos Estados insulares. Ma,s segundo José Maria Neves só serve para os pequenos Estados insulares, tirarem a cabeça da água. O corpo continuará submerso.

O orador disse que mais do que ficar com a cabeça fora da água para não se afogar, os pequenos Estados Insulares devem aprender a nadar e seguirem o seu destino rumo ao futuro. Para isso, só há um caminho. «Os recursos que temos, as nossas vantagens comparativas, e transforma-las em fontes de vantagens competitivas para o desenvolvimento global dos nossos países. É cada um com inteligência saber aproveitar o que tem para o desenvolvimento dos nossos países», concluiu.

Homem de Estado, o ex-Primeiro Ministro de Cabo Verde, deixou na mente da assistência, mais um ponto de referência. Em nenhum momento durante mais de 1 hora de explanação, José Maria Neves, apresentou os progressos e desafios alcançados por Cabo Verde, como sendo resultado da acção do seu governo, ou do seu partido.

Governou Cabo Verde durante 15 anos, e poderia cair na tentação de dizer que isto ou aquilo foi feito graças ao vigésimo ou centésimo Governo Constitucional liderado por mim.

Cabo Verde…. Cabo Verde….Cabo Verde…. Foi o nome por ele utilizado em todos os momentos, para falar dos ganhos e dos fracassos dos últimos 42 anos. Ganhos e fracassos de um povo, de uma nação.

Até nisto a mentalidade caboverdiana é inclusiva.

Abel Veiga