Associação de São-tomenses em França apoia lavandaria do Hospital Central

« Soleil Brillant pour le Développement de São Tomé et Príncipe» é o nome da Associação da comunidade são-tomense em França.

Reconhecida pelo Estado francês, a Associação, tomou conhecimento através do Téla Nón da situação da lavandaria do Hospital Ayres de Menezes, e decidiu manifestar solidariedade. «Com a necessidade que o hospital Central de São Tomé e Príncipe, esta atravessando segundo as informações por valor de 2.000.00€ para a recuperação da lavandaria, nós os santomenses em França ou Associação Soleil Brillant (SBDSTP) pomos a disponibilidade do hospital Central de São Tomé e Príncipe o valor de 1000€ na primeira semana do mês de Maio, para a recuperação da lavandaria», diz a direcção da Associação “Soleil Brillant pour le Développement de São Tomé et Príncipe”.

Segundo Inês Pereira, membro da Direcção da Associação, sem promessas a representação da comunidade são-tomense em França vai desenvolver uma campanha de angariação de fundos para conseguir mais 1000 euros, totalizando assim 2000 euros, para custear a manutenção das máquinas da lavandaria do hospital Ayres de Menezes.

A Associação, anuncia que tem na sua agenda de actividades a realização no próximo dia 1 de Junho de actividade de lazer, «para proporcionar alguns momentos de prazer as crianças internadas do hospital central de São Tomé e Príncipe».

A Associação da comunidade são-tomense em França entrou em acção no dia 12 de Julho de 2014. «Acreditamos contar com entusiasmo e a colaboração de todos, para que juntos possamos ter mais e melhor qualidade de vida», pontua a direcção da Associação, que acrescenta ter tentado por várias vezes contactar a direcção do Hospital Ayres de Menezes mas sem sucesso.

O leitor tem acesso, ao Estatuto da Associação dos são-tomenses em França assim como a publicação da sua constituição no Diário da República Francesa.

1 - Estatuto da Associação

2 - Diário da República Francesa

Abel Veiga