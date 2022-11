Projecto do novo hospital arranca dentro de semanas

Com financiamento do Fundo Kuwaitiano em cerca de 17 milhões de dólares, o projecto de reabilitação e modernização do hospital central Ayres de Menezes, vai arrancar dentro de semanas.

Garantia do primeiro-ministro Patrice Trovoada, durante a visita na quinta-feira, ao principal hospital do país.

«Os ministros da saúde e das infraestruturas têm orientações para ver como arrancar mais rápido possível este projecto. Penso que dentro de mais algumas semanas esse projecto vai arrancar», declarou o Chefe do Governo.

O acordo de crédito financeiro com o fundo do Kuwait para modernizar o hospital central, foi assinado no ano 2015. «É triste, mas já deveríamos ter esse hospital», frisou.

Acompanhado pelo Ministro da Saúde, Célsio Junqueira, e pela directora clínica do hospital Ayres de Menezes, o primeiro-ministro visitou as instalações do hospital, e constatou que «o banco de urgência talvez será o maior ponto crítico do hospital».

Segundo Patrice Trovoada a visita, pretendeu encorajar os técnicos e profissionais da saúde.

Através do diálogo e interacção directa o Chefe do Governo, pretende promover uma mobilização geral, dos profissionais da saúde e dos utentes para resolver aspectos que congestionam o sistema nacional de saúde. «A questão de fundo é que a saúde se aproxima dos cidadãos», pontuou.

Acesso a água potável continua a ser um problema no hospital Central. Um problema antigo que os sucessivos governos não conseguiram resolver.

«Dentro de mais algumas semanas iremos comunicar quanto a esta situação», prometeu Patrice Trovoada.

A falta de água no hospital central, ameaça a saúde pública, e os habitantes dos bairros vizinhos ao central hospitalar, boicotaram às eleições de 25 de setembro, em protesto contra a falta de água.

«Eu só quero dizer aos são-tomenses que esta questão da falta de água no hospital e no bairro do hospital figura nas nossas prioridades», concluiu Patrice Trovoada.

Para além do hospital Ayres de Menezes, o chefe do novo governo, visitou os serviços de registo civil e notariado. Serviços que estão espalhados por vários edifícios da cidade de São Tomé, por causa das obras em curso de restauro do edifício colonial que alberga os registos e o Tribunal da Primeira Instância.

Abel Veiga