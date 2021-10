STP, não consegue repor o fornecimento de água no seu hospital CENTRAL

Construído na era colónia, estima-se que o hospital central Ayres de Menezes, já tem 100 anos.

Até ao ano 2000, sempre teve água potável em todas as suas instalações. No entanto desde o ano 2006, que o hospital que atende toda a população de São Tomé e Príncipe, começou a ter muitas dificuldades de acesso a água potável.

O Téla Nón produziu vários artigos que denunciaram a situação precária, incluindo a rede de desvio da água canalizada que alimentava o hospital central.

A canalização foi vandalizada nas proximidades do novo bairro que estava a crescer nos arredores do hospital central, o bairro do Campo de Milho. Água que seguia para o hospital foi desviada para satisfazer as necessidades dos moradores do bairro milionário de Campo de Milho.

Foi assim que pouco a pouco, o caudal de água que alimentava o hospital foi diminuindo, até deixar de pingar.

Desde o ano 2010, que a reposição do fornecimento de água potável no hospital central Ayres de Menezes tornou-se na prioridade número 1, dos diversos governos.

Estranhamente nenhum governo, nenhum primeiro-ministro, nenhum ministro dos recursos naturais e infra-estruturas, nenhum ministro da saúde, conseguiu nos últimos 15 anos realizar esta prioridade fundamental para a saúde e para a vida de todos os cidadãos. Ter água potável no hospital nacional de referência.

Carlos Vila Nova(na foto) Presidente de São Tomé e Príncipe, que foi investido no dia 2 de Outubro de 2021, realizou uma visita surpresa ao hospital central, e constatou que todos os governos falharam.

«Hospital não tem água. A empresa pública de água e energia é do Estado…», declarou o Presidente da República.

Carlos Vila Nova reconheceu que ele mesmo, é um dos dirigentes que durante 4 anos como ministro das obras públicas, recursos naturais, e meio ambiente, não conseguiu fazer o básico, para um hospital, pôr água nas torneiras.

«Falo também como ex-ministro. É uma coisa que já lutávamos, conseguimos trazer um aporte mas não se resolveu», precisou o Presidente da República.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor alguns artigos, que provam as promessas de solução para água no hospital, feitas pelos sucessivos governos, sem no entanto serem cumpridas.

Um país de 46 anos de idade, cujos dirigentes não conseguem em mais de 10 anos, repor o fornecimento de água ao único hospital central. O mesmo país, que em curto espaço de tempo, cerca de 3 anos, gastou mais de 17 milhões de euros, para dar aos funcionários do banco central, um novo edifício, com gabinetes mais confortáveis.

Agora como Presidente da República, Carlos Vila Nova considera que é fundamental definir prioridades.

A acção de presidência aberta no hospital central visou segundo Carlos Vila Nova, conhecer a realidade in loco, para melhor colaborar com o governo na busca de soluções.

«Não é para sancionar seja quem for, seja o que for, mas para contribuir. O nosso papel é de colaboração», pontuou o Chefe de Estado santomense.

O acordo de crédito assinado no ano 2015, e que permite ao Fundo Kuwait financiar a modernização do hospital central, na ordem de 17 milhões de dólares, pode ser uma solução.

«Fundo Koweit é um dossier que a seu tempo deve ser tratado. Porque não se entende que ao longo de 3 anos nós temos no orçamento verbas para construção de um hospital. Hoje estaríamos se calhar a inaugura-lo, mas a obra ainda nem começou...», reclamou Carlos Vila Nova.

Há quase 20 anos que São Tomé e Príncipe e as suas autoridades, não conseguem por água no único hospital central, o Ayres de Menezes.

Abel Veiga