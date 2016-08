Denúncia: Um telefonema colocou Pai de 8 filhos na cela da polícia sem culpa formada

José da Silva Coelho, cidadão são-tomense residente em Blu-blu onde dedica a agricultura, procurou o Téla Nón para denunciar um caso que considera ser de pura violação dos direitos humanos, e inaceitável num país de direito democrático.

O cidadão diz que foi detido pelo comando da polícia do distrito de Água Grande no último sábado, sem qualquer culpa formada. Bastou um telefonema feito pelo seu vizinho. «Por volta das 20 horas de sábado, eu tinha uma actividade em minha casa com os meus filhos. Recebi um telefonema. Era o senhor David funcionário do Banco Central. A minha esposa é que atendeu o telefone e ele disse a minha esposa para baixar o volume do rádio. Automaticamente acatei o pedido, e desliguei a coluna maior do rádio e ficamos com a coluna menor», relata o cidadão João da Silva Coelho.

Segundo o cidadão, alguns minutos depois recebeu um telefonema do comando da Polícia do distrito de Água Grande, a pedir-lhe para baixar o volume do rádio. Informou a polícia que já o tinha feito. «Segundos depois aparecem dois polícias no meu quintal armados com AK. Chamaram-me e eu saí para falar com eles. Imediatamente agridem a minha esposa e a mim também, e me levaram para o comando da polícia», explicou.

No comando da polícia nacional, João da Silva Coelho, diz que foi atendido por um agente, que após colher dados sobre a sua pessoa e sobre o assunto, não encontrou motivos para a sua presença no comando. Mas, um outro agente que assistia o interrogatório, achou que ele deveria ser sancionado. «Um outro agente que estava a assistir o interrogatório, disse que eu tinha que ser colocado na cela imediatamente até segunda-feira. Sou pai de 8 filhos, puseram-me na cela no sábado por volta das 21 horas e lá fiquei sem acesso a comida nem água, até por volta das 11 horas de domingo», revelou o cidadão João da Silva Coelho.

Segundo ele, por pressão dos seus familiares, o comandante da polícia de Água Grande, Domingos “Papa” foi ao local no domingo e decidiu pela sua libertação. «Mandou soltar-me, para regressar na segunda – feira as 10 horas», precisou.

É exactamente quando regressa ao comando da polícia de Água Grande na segunda – feira a hora marcada, que João da Silva Coelho, se apercebe melhor da violação dos seus direitos como cidadão, num Estado que se quer afirmar como sendo de Direito Democrático. «Não havia nenhuma queixa contra mim. Nenhuma queixa oficial, escrita. O comandante Domingos Papa, que me convocou para lá estar as 10 horas não estava presente. Ninguém tinha o contacto do senhor David que tinha telefonado para a polícia na noite de sábado. Aliás o alegado queixoso nem se quer marcou presença no comando da polícia do distrito de Água Grande. Mandaram-me ir para casa e acabou», declarou João da Silva Coelho.

Na defesa dos seus direitos, o cidadão endereçou cartas aos Ministros da Defesa e do Mar e da Administração Territorial, assim como aos grupos parlamentares da Assembleia Nacional. Nas missivas, João da Silva Coelho, relata a mesma história que contou para o Téla Nón, e apela as autoridades a agirem no sentido de defesa dos seus direitos como cidadão, num Estado de Direito Democrático.

Abel Veiga