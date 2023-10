STP participa na 26ª conferência regional africana da INTERPOL

Uma delegação de São Tomé e Príncipe composta pelo Diretor da Polícia Judiciária, Wilsene Barros, que acumula as funções de Chefe do Escritório da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOLHQ) no país, Comandante-Geral da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, Superintendente Adulcino Daniel, e o Diretor do Serviço de Migração e Fronteiras, Superintendente Gilberto Ceita, participa na 26ª Conferência Regional Africana da INTERPOL que decorre, de 03 a 05 de outubro de 2023, na Cidade de Luanda-Angola.

A participação de São Tomé e Príncipe neste certame, que conta com a participação de entidades policiais do continente africano, mas também de outros continentes, e demais organizações internacionais, reveste-se de suma importância na incessante luta pela prevenção e combate à criminalidade organizada transacional com destaque para cibercrime, crimes financeiros e de corrupção, tráfico de armas e de seres humanos, pirataria maritima, terrorismo, bem como o reforço da cooperação internacional em matéria policial e criminal.

O evento antecede à 91ª Assembleia Geral da INTERPOL que terá lugar em Vienna-Áustria, e que marcará o 100.° Aniversário da fundação desta nobre instituição internacional policial, criada em 1923, precisamente naquele pais.

Martins dos Santos/ Fonte: Polícia Nacional de STP