Mar avançou sobre a comunidade de Abade no Príncipe

No último fim-de-semana ondas gigantes, avançaram sobre a comunidade piscatória de Abade na Região Autónoma do Príncipe. A população entrou em pânico. Segundo os moradores o nível da água do mar subiu cerca de 2 metros, e inundou a comunidade.

«Um dia vamos ter problemas. Eu estava a fazer comida e água do mar me atingia o joelho. Isso nunca tinha acontecido», desabafou uma das moradoras da comunidade.

Os populares exigem que sejam realojados num outro lugar, para evitar a surpresa que um dia o mar provoque uma surpresa maior. O ponto focal da comunidade para questões de alerta precoce as alterações climáticas, reconheceu que a situação é grave, mas que os cofres do Governo Regional não têm capacidade para atender a esta demanda. «As dificuldades financeiras não permitem realojar a comunidade num outro ponto», referiu, o ponto focal..

Praia burra outra comunidade da região autónoma do Príncipe também foi alvo da fúria das ondas do mar.

Note-se que estudos realizados pela Direcção Geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe, indicam um avanço significativo do mar sobre a terra em São Tomé e Príncipe.

Na ilha de São Tomé a comunidade da Vila de Santa Catarina já foi vítima de ondas gigantes que subitamente engoliram casas e deixaram a população amedrontada.

Os efeitos das mudanças climáticas ameaçam comunidades costeiras de São Tomé e da ilha do Príncipe.

Téla Nón