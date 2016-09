Elias Costa vai ser condenado pela justiça portuguesa

Na última sexta – feira o Tribunal de Aveiro, realizou a segunda sessão de julgamento na ausência do arguido Elias Costa, que pelas últimas informações recolhidas pelo Téla Nón, reside actualmente em Angola.

O Téla Nón prometeu acompanhar o caso Elias Costa e cumpre, até a leitura da sentença marcada para final deste mês de Setembro.

Na sessão de julgamento de 9 de Setembro em que o Tribunal de Aveiro fez as alegações finais, o ministério Público pediu condenação e severa para o cidadão são-tomense, cuja acusação na prática de 8 crimes envolvendo cerca de 2,5 milhões de escudos (antiga moeda portuguesa), foi devidamente provada em Tribunal.

Segundo o Tribunal Elias Costa desviou tal montante quando desempenhava as funções de Secretário-geral da Associação de Cooperação para o Desenvolvimento Sul, sediada em Aveiro.

No julgamento que foi acompanhado pelo Jornalista português Jorge Trabulo Marques, a assistente da acusação exigiu ao Tribunal que fosse decretada prisão efectiva para Elias Costa.

Em Agosto último quando o Téla Nón reportou a notícia do Jornal “Diário de Aveiro” que dava conta da ausência de Elias Costa numa sessão de julgamento, e os contornos da respectiva acusação que sobre ele recaía, o mesmo reagiu numa nota em que acusou o Téla Nón de ter publicado a notícia do Diário de Aveiro, por perseguição política, e por razões financeiras.

Téla Nón desconhece a trajectória política do cidadão em causa, mas talvez para Elias Costa o Téla Nón queria parte do dinheiro que ele desviou em Aveiro. Na mesma nota, o cidadão que segundo o Tribunal de Aveiro deverá ser condenado nos próximos dias, por crimes vários incluindo peculato e falsificação de documentos, prometeu levantar um processo crime contra o Téla Nón, por ter divulgado a notícia do Jornal de Aveiro, que segundo o tribunal local o indicia na prática de delinquência.

Mais recentemente um leitor do Téla Nón enviou para o jornal, uma alegada entrevista dada pelo cidadão procurado pela Justiça Portuguesa, na qual o mesmo apela as “vítimas do Jornal Téla Nón e de Abel Veiga”, para se unirem a ele num movimento de interposição de queixas crimes à justiça são-tomense, e só poderia ser, por alegadas difamações.

Elias e os membros do alegado grupo de vítimas saberão que mudanças ocorreram na Justiça são-tomense para só agora as queixas crimes em cascata poderem ser interpostas.

Na alegada entrevista dada a não sei que jornal é, e publicitada pelos seus alegados comparsas em delinquência, num determinado espaço de facebook, o cidadão que por sinal domina tais artimanhas, acusou o Director do Téla Nón, de ter-se especializado nos últimos tempos em roubo de documentos do Estado, e de tê-los publicado sem devido critério jornalístico. E que os artigos do Téla Nón com base em tais documentos roubados, visavam por em causa o Governo do seu ADI,

Serenamente o Director do Téla Nón aguarda pela queixa-crime do cidadão Elias Costa procurado pela Justiça Portuguesa, e também de todas as outras vítimas por ele convidado para avançarem com queixas em cascata.

O Director do Téla Nón nunca fugiu e jamais fugirá da justiça são-tomense, e muito menos da sua terra natal para se esconder da justiça, mesmo que a sentença venha a ser de pena de morte, caso o processo penal são-tomense venha a ser alterado para dar tratamento especial ao Director do Téla Nón.

O Téla Nón convida o leitor para acompanhar detalhadamente o relato do julgamento de Elias Costa na última sexta feira em Aveiro, feito pelo Jornalista português que acompanhou a sessão.

Abel Veiga