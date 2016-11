Ondas Gigantes ameaçam comunidade de Yô Grande

A comunidade de Yô Grande no sul da ilha de São Tomé, é piscatória. Os angolares são os principais habitantes da comunidade, onde a pobreza é gritante. Nos últimos anos, a população pobre de Yô Grande, passou a confrontar-se com um problema nunca antes visto pelos moradores. A “Raiva do Mar”, como a maioria dos habitantes designa, as ondas Gigantes que invadem a comunidade.

Em Agosto último, ondas gigantes apareceram no horizonte, e atacaram a comunidade de Yô Grande. A escola primária da comunidade foi um dos principais alvos da “Raiva do Mar”. As ondas gigantes demoliram o cercado da escola, e inundaram o recinto escolar. «A escola está ameaçada, porque recentemente houve ondas gigantes que invadiram a escola. O cercado caiu, e se não fosse isso, a própria escola ia abaixo. Tudo aconteceu no mês de Agosto», explicou Alberto Diamantino, professor da escola primária de Yô Grande.

O professor recorda que não é a primeira vez que a vida em Yô Grande, é ameaçada pela fúria do mar, que cada vez mais avança sobre a terra. «Há cerca de 2 anos eu estive sentado na parede da escola a conversar com a empregada da escola. De repente o mar cresceu, com ondas gigantes. Tivemos que correr. As ondas daquele ano foram menores que as de Agosto último», relatou Alberto Diamantino.

Segundo o professor até hoje nem o poder local do Distrito de Caué, nem o Governo Central, diligenciaram no sentido de recuperar o murro de vedação da escola.

Por sua vez Justino Constantino líder da comunidade, disse que a população local está a sofrer. «Há sofrimento. Quando as ondas vêm temos que estar atentos e correr. Fiz saber ao Presidente da Câmara, que temos aqui britas e areia só falta cimento, para recuperarmos a vedação da escola mas não se importou até agora», declarou.

Sentado sobre a parte da vedação da escola que restou após a ameaça de Agosto último, o líder comunitário, indicou uma extensa zona onde recentemente era povoada e que agora está deserta, porque a população «teve que fugir das ondas gigantes. Durante o dia nos apercebemos das ondas e fugimos. E se for a noite?», interrogou.

Perigo ameaça Yô Grande. As ondas Gigantes, podem ser mais uma das manifestações das mudanças climáticas, no mundo. Aliás outras comunidades piscatórias do país têm sido alvos do mesmo tipo de ameaça.

