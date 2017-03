Escuteiros perdem a vida em acidente aparatoso

A carrinha que na tarde do último domingo transportava os escuteiros da Igreja da Sé do local do acampamento para a o centro da cidade de São Tomé, capotou na margina 12 de Julho. Até a noite de domingo, contavam-se dois mortos e cerca de 5 feridos em estado grave. Dezenas de pessoas condoídas com o infortúnio dos escuteiros da Igreja da Sé, concentraram-se no hospital central Ayres de Menezes.

Tristeza dominou a tarde de domingo em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga