Duas mortes e 7 feridos é o resultado de acidente de viação no sul de São Tomé

Uma viatura de marca HIACE capotou na noite de sábado na estrada nacional número 2, mais concretamente nas proximidades da cidade de Angolares.

Segundo a polícia duas 2 mulheres perderam a vida no acidente. 7 pessoas estão a ser assistidas no hospital Central Ayres de Menezes, sendo que 2 estão em estado crítico.

A fonte policial disse ao Téla Nón que a distracção do motorista poderá ser a causa do acidente. Dados recolhidos pela polícia indicam que o motorista estava a falar ao telefone minutos antes do acidente.

A estrada nacional número 2, tem a marca do acidente de viação mais mortífero que aconteceu na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Aconteceu na década de 90 na descida da roça Dona Augusta. O capotamento de um camião que transportava pessoas de Porto Alegre para a cidade de São Tomé, provocou mais de uma dezena de mortes.

Abel Veiga