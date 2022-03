Carrinha cheia de gente e de carga mergulhou no rio Abade

O acidente aconteceu no início da noite de segunda – feira. Uma carrinha que transportava dezenas de pessoas, e muita carga perdeu força na subida que dá acesso à Nova Olinda na estrada nacional número 2. A carrinha oriunda das antigas dependências da roça Água Izé, transportava pessoas e cargas em direcção a cidade de São Tomé.

Segundo testemunhas no momento em que o motorista tentava fazer troca de velocidade na subida, a mudança não entrou. A carrinha começou a movimentar-se em marcha atrás. Desceu, saltou a ponte sobre o rio Abade, e mergulhou no leito do rio.

Carrinha mergulhada no Rio Abade

Sem causar vítimas mortais, o acidente envolveu várias crianças que estavam na carrinha. Madeira para construção civil, muita banana, também matabala e fruta pão, são dentre outros produtos que a carrinha estava a transportar do campo para a cidade.

Subida do Rio Abade

O acidente no rio Abade, aconteceu próximo do campo de Futebol de Água Izé numa distância de 13 quilómetros da cidade de São Tomé.

Várias ambulâncias partiram da cidade de São Tomé para socorrer as crianças, mulheres e homens que estavam a viajar na carrinha superlotada com produtos alimentares e de construção civil.

Abel Veiga