Governo reuniu-se com funcionários da justiça e Presidente do STJ

Governo reuniu-se com os funcionários dos Tribunais e do Ministério Público, em busca de uma solução para a greve que paralisou o sistema de justiça são-tomense desde 8 de Março. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça José Bandeira e o Procurador-Geral da República Frederique Samba também marcaram presença na reunião, que decorreu no Palácio do Governo e Presidida pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada.

O Governo considera que o encontro com os funcionários e membros do poder judicial, serviu para pela primeira vez conhecer os contornos das das reivindicações dos funcionários.

A saída do encontro os representantes do sindicado dos funcionários judiciais, disse a imprensa que não fala sobre o resultado da reunião. Já a Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos Ilza Amado Vaz, anunciou que os funcionários da justiça deverão apresentar ao Governo e já na próxima segunda – feira, uma proposta que possa resolver a greve que dura 30 dias.

Abel Veiga