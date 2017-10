Peritos do Governo começaram a analisar garimpo do gasóleo

A Direcção Geral do Ambiente está preocupada com o alegado vazamento de gasóleo numa extensa área nos arredores da capital São Tomé. Uma equipa técnica do sector do ambiente esteve esta sexta – feira no local, para analisar a situação. Da mesma forma a empresa de electricidade EMAE, que tem a sua maior central térmica localizada nas proximidades do local, enviou uma equipa de técnicos ao terreno para investigar o caso.

Após a notícia veiculada na noite de quinta – feira, pela imprensa independente, pela primeira vez, peritos da empresa de electricidade se deslocaram a zona de Saton, para se inteirarem do problema que ocorre há dois meses e que ameaça todo o ecossistema da região.

Quadros técnicos da direcção do ambiente também foram verificar in loco, o espaço de garimpo de gasóleo. A Direcção do Ambiente disse ao Téla Nón que vai se pronunciar sobre o caso, após a recolha de elementos que possam esclarecer o que está a acontecer no local.

Os peritos da empresa de electricidade, a EMAE, recusaram prestar quaisquer declarações.

Os populares que continuam a extrair gasóleo do subsolo e no leito do riacho, dizem que para já a visita dos técnicos não trouxe qualquer esclarecimento.

Nesta sexta – feira o Téla Nón testemunhou o reforço do garimpo, e a extracção de dezenas de litros de gasóleo. Um dos homens que estava a retirar gasóleo de um poço aberto por ele mesmo, disse que na última semana, colocou no mercado 200 litros de gasóleo, extraídos das terras de Saton.

Abel Veiga