Centro de Saúde da Trindade inaugurado para ser lição

O novo Centro de Saúde da cidade da Trindade, vai garantir assistência médica, a população do distrito de Mé-Zóchi o segundo distrito mais populoso do país. O Primeiro-ministro Patrice Trovoada que inaugurou o centro de saúde reabilitado, destacou vários erros cometidos ao longo de 3 anos. Tempo que demorou as obras de reabilitação do centro de saúde.

A construção de mais um piso, mudou a estrutura do antigo edifício construído na era colonial. Agora está composto por duas enfermarias, salas para saúde reprodutiva e de reunião, e uma unidade de maternidade.

A obra de construção foi lançada em Abril do ano 2014, ainda sob a vigência do anterior governo de Gabriel Costa. Estava orçada em 5 mil milhões de dobras, cerca de 205 mil euros.

Só ficou concluída em Outubro de 2017, e com um orçamento duplicado cerca de 410 mil euros. «Estamos em Outubro de 2017, este centro acabou por custar cerca de 10 mil milhões de dobras. Erros nos projectos, erros nos orçamentos, problemas na de execução….espero que esta experiência sirva como um caso de reflexão na nossa administração pública e termos de execução de projectos», referiu o primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Mais vale tarde do que nunca. 3 anos depois os cerca de 45 mil habitantes do distrito de Mé-Zochi, beneficiam de um centro de saúde. Agora faltam os apetrechos. «Todos os equipamentos ainda não estarão no lugar. Espero que dentro de 3 meses os apetrechamentos completos estarão instalados», sublinhou o Chefe do Governo.

O pessoal clínico que nos últimos 3 anos, prestava assistência ao público numa pequena residência, considera que a qualidade do serviço vai melhorar. «Nós vamos poder fazer muito mais reter aqui os pacientes e atender as necessidades básicas de saúde», afirmou Amadeu Maia, Delegado de Saúde do Distrito de Mé-Zochi.

Segundo o delegado de saúde do distrito de Mé-Zochi, o novo centro de saúde da cidade da Trindade, vai contribuir para reduzir a pressão sobre o Hospital Central Ayres de Menezes localizado na capital São Tomé.

Abel Veiga