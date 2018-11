BAD – Apresentação de oportunidades de emprego

O Escritório do Banco Africano de Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe informa que irá realizar no próximo dia 10 de Dezembro do corrente ano, uma sessão de informação para apresentar as oportunidades de emprego no Banco Africano de Desenvolvimento, destinado às agências de recrutamento, profissionais a meio de carreira, titulares de grau de mestrado, e recém-licenciados. O atelier será realizado na sala de conferências do Hotel Miramar, das 8h30 às 12h00.

Para mais detalhes clique sobre o documento – Media anuncio_career fair