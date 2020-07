AFAP – Aviso de Prorrogação

A AFAP vem por este meio informar que foi prorrogado para o dia 14 de Agosto do corrente ano às 16h00, o prazo para entrega de Manifestação de Interesse para contratação de um consultor(a) individual com experiência internacional em gestão de projetos para prestar consultoria à equipa da Unidade de Gestão de Projetos (UGP), assessorando o Ministério da Educação e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe por meio da coordenação, articulação e gestão das ações inseridas no escopo do Projeto de Apoio à Implementação do Empoderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos (PEREQT) financiado pelo Banco Mundial.

Para ter todos os detalhes clique – AMI – CONCURSO Refª 15_C_GEE_2020