BOMBA: “Quem é o verdadeiro dono da TESLA – STP?

São Tomé e Príncipe vive mergulhado num dos maiores escândalos de corrupção estrutural da sua história recente. O caso ‘Tesla STP’ não é apenas um contracto mal desenhado: é um esquema de captura do Estado, uma engrenagem de dívidas e apagões que expõe a fragilidade das instituições e a cumplicidade das elites políticas.

O Contracto E A Dívida: O Estado são-tomense acumulou mais de oito milhões de euros em dívidas com a Tesla STP. A empresa não investiu capital próprio: todo o financiamento veio dos cofres públicos. O contracto obrigava o Estado a fornecer combustível gratuitamente para os geradores e, em seguida, comprar a energia produzida pela empresa privada. Resultado: o Estado pagava duas vezes — primeiro pelo combustível, depois pela energia.

Produção Manipulada: O contracto previa 10 MW de capacidade instalada, mas os geradores produziam apenas 4 MW. A Tesla facturava como se entregasse os 10 MW, em clara violação contratual. O Tribunal de Contas não encontrou qualquer comprovativo dos investimentos alegadamente feitos pela empresa. A produção energética era falaciosa e inflacionada, mascarando a realidade dos apagões que deixaram hospitais, escolas e famílias às escuras. Quem faz isso, não pode ser amigo do Povo Pequeno.

Isenções Fiscais Abusivas: A Tesla e seus accionistas receberam isenções fiscais ilegítimas, sem base legal clara. Estas isenções representaram perdas anuais de milhões de dobras para os cofres públicos. Até subcontratados da Tesla beneficiaram de vantagens fiscais, ampliando o prejuízo.

Suspeitas De Corrupção: O debate público na Rádio Jubilar, no último sábado, reforça a hipótese de que a Tesla STP seria uma empresa fantoche, criada com apoio directo do governo de Patrice Trovoada. Se confirmado, isto configura corrupção gravíssima: o Estado financiou uma empresa privada que nunca investiu, mas sugou recursos públicos. O verdadeiro beneficiário seria o próprio ex-primeiro-ministro, através de um esquema de captura do Estado. O Tribunal de Contas classificou o contracto como “no mínimo escandaloso”.

Revelações da Rádio Jubilar: No debate semanal da Rádio Jubilar, vozes como Sebastião dos Santos, Nilson Viegas, Leoter Viegas e Luisélio Pinto expuseram ainda mais a podridão do caso:

Sebastião dos Santos questionou: “Quem é o verdadeiro dono da Tesla/STP?” e ofereceu-se para entregar provas ao Ministério Público; Na sua intervenção, deixou alguns recados nas prateleiras. Uma delas: “kega mali kunudo ê cá blaga ni xtlada” (Carga mal-arrumada não chega ao destino planeado), deixando transparecer elementos estranhos na Empresa Tesla STP;

Nilson Viegas revelou que o Estado contraiu um empréstimo de 30 milhões de euros para comprar geradores que pertencem ao próprio Estado, mas que foram entregues à Tesla;

Leoter Viegas denunciou os juros exorbitantes da dívida com o Afreximbank: 1,6 milhões de euros por ano só em juros, sufocando um país pobre;

Luisélio Pinto resumiu o absurdo: “Somos donos dos geradores, mas pagamos à Tesla pelo aluguer deles.”

A Dívida Externa Sufocante: Segundo o ministro das Finanças, Garret Guadalupe, a dívida externa de STP mais que duplicou para 13,5 milhões de dólares em 2025. Grande parte desta dívida resulta dos compromissos assumidos pelo governo anterior, incluindo o contracto com a Tesla. Os juros da dívida com o ‘Afreximbank’ pesam como uma pedra no pescoço do país, condicionando negociações com o FMI e estrangulando investimentos em saúde, educação e água potável.

Impacto Social E Político: Enquanto elites políticas brincam como crianças numa festa de adultos, o povo paga a factura: Hospitais às escuras; Escolas sem energia; Famílias a suportar tarifas abusivas e confiança nas instituições destruída.

O pedido de desculpas de Américo Ramos não basta. O povo exige responsabilização judicial e política.

A HIPOCRISIA DAS MANIFESTAÇÕES

Neste fim de semana, alguns saem às ruas contra o actual Governo. Mas onde estavam essas vozes quando quatro inocentes foram mortos barbara e desumanamente no quartel militar em 25 de Novembro de 2022? Onde está a indignação pela prisão prolongada de Lucas, que continua encarcerado inocentemente até hoje?

Protestar contra o Governo actual e calar diante desses crimes é incoerência. A verdadeira manifestação deveria ser contra as mortes, contra a injustiça da prisão de Lucas e contra os que negociaram com a Tesla/STP, entregando ao estrangeiro geradores comprados com dinheiro público, dinheiro do Povo.

Remate Final:

O caso Tesla STP é um escândalo de corrupção estrutural activa superior ao velho caso ‘Cervejaria ROSEMA’. Geradores comprados pelo Estado foram entregues a uma empresa privada que nada investiu. Dívidas externas duplicaram, juros sufocam o orçamento e o país continua às escuras.

Este não é um erro administrativo: é um crime contra a dignidade nacional. O povo são-tomense merece luz, justiça e transparência — não falcatruas, não batotas, não elites a brincar com o destino da nação.

“Tesla STP: geradores nossos, alugados a nós. Dívidas nossas, cobradas a nós. Um escândalo que exige justiça.”

Pensem nisso, meu povão, pois você e os seus filhos foram roubados.

Carlos Borboleta / Jornalista

Se quiser escutar o debate na Rádio Jubilar heis o link:

https://web.facebook.com/radiojubilar91.9/videos/818222604666778

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